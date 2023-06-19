Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
Адвокат Аграновский: Ельцин-центр — гособразование, поэтому его нельзя признать иноагентом
Здание "Ельцин-Центра" . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
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"В законе об иноагентах указано, что такими нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем. "Ельцин-центр" фактически - государственное образование, и в этом качестве признать его иноагентом нельзя", - сказал адвокат.
Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью.
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"Закон этот пробел должен урегулировать. Ведь если некое юридическое лицо занимается деятельностью в интересах недружественных стран, но формально находится под государственным контролем, то закон не только защищает его от статуса иноагента, но и освобождает от проверок", - отметил Аграновский.
Этот пробел он объяснил серьезным поворотом в политике государства, за которым пока не успевает законодательство. "Законодательство в этой части устарело, и надо его модернизировать", - считает адвокат.
Он напомнил, что "Ельцин-центр" работает с молодежью, ведет просветительскую деятельность, что иноагентам запрещено.
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"Чем бы ни кончилась проверка (а я уважаю презумпцию невиновности), законодательство в этой части противоречит требованиям сегодняшнего дня. Этот пробел можно устранить, главное, чтобы все находилось в правовом поле", - пояснил Аграновский.