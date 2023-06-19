https://ria.ru/20230619/eltsin-tsentr-1879235690.html

Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом

Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом - РИА Новости, 19.06.2023

Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом

"Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:34

2023-06-19T19:34

2023-06-19T19:37

общество

дмитрий аграновский

"ельцин-центр"

россия

иноагент

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "В законе об иноагентах указано, что такими нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем. "Ельцин-центр" фактически - государственное образование, и в этом качестве признать его иноагентом нельзя", - сказал адвокат. Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью. "Закон этот пробел должен урегулировать. Ведь если некое юридическое лицо занимается деятельностью в интересах недружественных стран, но формально находится под государственным контролем, то закон не только защищает его от статуса иноагента, но и освобождает от проверок", - отметил Аграновский.Этот пробел он объяснил серьезным поворотом в политике государства, за которым пока не успевает законодательство. "Законодательство в этой части устарело, и надо его модернизировать", - считает адвокат. Он напомнил, что "Ельцин-центр" работает с молодежью, ведет просветительскую деятельность, что иноагентам запрещено. "Чем бы ни кончилась проверка (а я уважаю презумпцию невиновности), законодательство в этой части противоречит требованиям сегодняшнего дня. Этот пробел можно устранить, главное, чтобы все находилось в правовом поле", - пояснил Аграновский.

https://ria.ru/20230516/vystavki-1871902248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий аграновский, "ельцин-центр", россия, иноагент