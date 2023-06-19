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Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом - РИА Новости, 19.06.2023
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19:34 19.06.2023 (обновлено: 19:37 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/eltsin-tsentr-1879235690.html
Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом - РИА Новости, 19.06.2023
Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
"Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:34
2023-06-19T19:37
общество
дмитрий аграновский
"ельцин-центр"
россия
иноагент
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "В законе об иноагентах указано, что такими нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем. "Ельцин-центр" фактически - государственное образование, и в этом качестве признать его иноагентом нельзя", - сказал адвокат. Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью. &quot;Закон этот пробел должен урегулировать. Ведь если некое юридическое лицо занимается деятельностью в интересах недружественных стран, но формально находится под государственным контролем, то закон не только защищает его от статуса иноагента, но и освобождает от проверок&quot;, - отметил Аграновский.Этот пробел он объяснил серьезным поворотом в политике государства, за которым пока не успевает законодательство. "Законодательство в этой части устарело, и надо его модернизировать", - считает адвокат. Он напомнил, что "Ельцин-центр" работает с молодежью, ведет просветительскую деятельность, что иноагентам запрещено. "Чем бы ни кончилась проверка (а я уважаю презумпцию невиновности), законодательство в этой части противоречит требованиям сегодняшнего дня. Этот пробел можно устранить, главное, чтобы все находилось в правовом поле", - пояснил Аграновский.
https://ria.ru/20230516/vystavki-1871902248.html
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общество, дмитрий аграновский, "ельцин-центр", россия, иноагент
Общество, Дмитрий Аграновский, "Ельцин-центр", Россия, иноагент
Юрист объяснил, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом

Адвокат Аграновский: Ельцин-центр — гособразование, поэтому его нельзя признать иноагентом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание "Ельцин-Центра"
Здание Ельцин-Центра - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание "Ельцин-Центра" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом, поскольку музей фактически находится под контролем государства, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
«
"В законе об иноагентах указано, что такими нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем. "Ельцин-центр" фактически - государственное образование, и в этом качестве признать его иноагентом нельзя", - сказал адвокат.
Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью.
«

"Закон этот пробел должен урегулировать. Ведь если некое юридическое лицо занимается деятельностью в интересах недружественных стран, но формально находится под государственным контролем, то закон не только защищает его от статуса иноагента, но и освобождает от проверок", - отметил Аграновский.

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Этот пробел он объяснил серьезным поворотом в политике государства, за которым пока не успевает законодательство. "Законодательство в этой части устарело, и надо его модернизировать", - считает адвокат.
Он напомнил, что "Ельцин-центр" работает с молодежью, ведет просветительскую деятельность, что иноагентам запрещено.
«
"Чем бы ни кончилась проверка (а я уважаю презумпцию невиновности), законодательство в этой части противоречит требованиям сегодняшнего дня. Этот пробел можно устранить, главное, чтобы все находилось в правовом поле", - пояснил Аграновский.
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ОбществоДмитрий Аграновский"Ельцин-центр"Россияиноагент
 
 
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