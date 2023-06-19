Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве
Экологи во Франции призвали спасти аиста, защемившего клюв в банке из-под Coca-Cola
© Фото : Paul BubbaАист, застрявший в банке из-под Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
© Фото : Paul Bubba
Аист, застрявший в банке из-под Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защитники природы во Франции призывают Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании.
Как сообщает газета Est Républicain, впервые птицу, клюв которой "заблокирован" банкой Coca-Cola, заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. В пятницу аиста видели повторно рядом со столицей департамента городом Везуль. Как следует из опубликованных фотографий, попавшая в ловушку птица шагала по полю вместе со своими собратьями и безуспешно пыталась собирать насекомых.
Национальное управление по вопросам биоразнообразия предупреждает, что если его клюв аиста не будет освобожден из банки, его "дни сочтены". На этом фоне медийные фигуры, занимающиеся защитой животных и окружающей среды во Франции, напрямую обращаются к мировому гиганту по производству и розливу газировки.
"Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Применяли ли вы какие-либо средства (беспилотники или другие), чтобы найти этого аиста и спасти его? Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", - написал в Twitter Матье Орфелен, глава организации "Лига защиты птиц" и бывший депутат парламента.
Телеканал BFMTV отмечает, что обнаружить аиста будет сложно, поскольку перемещения этого вида охватывают большую площадь в районе гнездования. На момент публикации репортажа никакой дополнительной информации о местонахождении птицы не поступало.