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Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве - РИА Новости, 19.06.2023
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15:10 19.06.2023 (обновлено: 15:14 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ekologiya-1879170958.html
Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве
Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве - РИА Новости, 19.06.2023
Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве
Защитники природы во Франции призывают Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:10
2023-06-19T15:14
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защитники природы во Франции призывают Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании. Как сообщает газета Est Républicain, впервые птицу, клюв которой "заблокирован" банкой Coca-Cola, заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. В пятницу аиста видели повторно рядом со столицей департамента городом Везуль. Как следует из опубликованных фотографий, попавшая в ловушку птица шагала по полю вместе со своими собратьями и безуспешно пыталась собирать насекомых. Национальное управление по вопросам биоразнообразия предупреждает, что если его клюв аиста не будет освобожден из банки, его "дни сочтены". На этом фоне медийные фигуры, занимающиеся защитой животных и окружающей среды во Франции, напрямую обращаются к мировому гиганту по производству и розливу газировки. "Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Применяли ли вы какие-либо средства (беспилотники или другие), чтобы найти этого аиста и спасти его? Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", - написал в Twitter Матье Орфелен, глава организации "Лига защиты птиц" и бывший депутат парламента. Телеканал BFMTV отмечает, что обнаружить аиста будет сложно, поскольку перемещения этого вида охватывают большую площадь в районе гнездования. На момент публикации репортажа никакой дополнительной информации о местонахождении птицы не поступало. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20230611/pozhary-1877457614.html
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франция, атланта, джорджия, twitter
Франция, Атланта, Джорджия, Twitter
Экологи во Франции призвали Coca-Cola спасти аиста с банкой на клюве

Экологи во Франции призвали спасти аиста, защемившего клюв в банке из-под Coca-Cola

© Фото : Paul BubbaАист, застрявший в банке из-под Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция
Аист, застрявший в банке из-под Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Paul Bubba
Аист, застрявший в банке из-под Кока-Колы, замечен в департамента Верхняя Сона, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защитники природы во Франции призывают Coca-Cola спасти аиста, который защемил клюв в банке из-под напитка компании.
Как сообщает газета Est Républicain, впервые птицу, клюв которой "заблокирован" банкой Coca-Cola, заметили неделю назад в районе коммуны Шармой в департаменте Верхняя Сона. В пятницу аиста видели повторно рядом со столицей департамента городом Везуль. Как следует из опубликованных фотографий, попавшая в ловушку птица шагала по полю вместе со своими собратьями и безуспешно пыталась собирать насекомых.
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Национальное управление по вопросам биоразнообразия предупреждает, что если его клюв аиста не будет освобожден из банки, его "дни сочтены". На этом фоне медийные фигуры, занимающиеся защитой животных и окружающей среды во Франции, напрямую обращаются к мировому гиганту по производству и розливу газировки.
"Coca-Cola, ответьте, я безуспешно пытаюсь связаться с вами уже 24 часа. Применяли ли вы какие-либо средства (беспилотники или другие), чтобы найти этого аиста и спасти его? Наши орнитологи могут быть мобилизованы, но именно вы должны срочно заняться этим вопросом", - написал в Twitter Матье Орфелен, глава организации "Лига защиты птиц" и бывший депутат парламента.
Телеканал BFMTV отмечает, что обнаружить аиста будет сложно, поскольку перемещения этого вида охватывают большую площадь в районе гнездования. На момент публикации репортажа никакой дополнительной информации о местонахождении птицы не поступало.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.
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