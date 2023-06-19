https://ria.ru/20230619/dvigateli-1879044788.html

СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели

СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели

Британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:25

2023-06-19T04:25

2023-06-19T04:25

великобритания

норвежское море

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, сообщает телеканал Sky News. "Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска. ...Новая модель будет тестироваться в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан", - отмечает телеканал. По данным Sky News, Skyrora впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2. "Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета, при каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту", - подчеркивает телеканал. Согласно Sky News, Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Европейского союза. Космическая компания Skyrora в октябре 2022 года впервые попыталась запустить в космос с площадки на исландском полуострове Лаунганес суборбитальную ракету Skylark L, которая позже внепланово упала в Норвежское море. Skylark L - 11-метровая суборбитальная ракета, способная развивать скорость в четыре раза выше скорости звука и подниматься на высоту более 125 километров.

https://ria.ru/20230505/detali-1869973407.html

великобритания

норвежское море

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великобритания, норвежское море