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СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели - РИА Новости, 19.06.2023
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04:25 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/dvigateli-1879044788.html
СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели
СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели
Британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, сообщает телеканал Sky РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:25
2023-06-19T04:25
великобритания
норвежское море
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, сообщает телеканал Sky News. "Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска. ...Новая модель будет тестироваться в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан", - отмечает телеканал. По данным Sky News, Skyrora впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2. "Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета, при каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту", - подчеркивает телеканал. Согласно Sky News, Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Европейского союза. Космическая компания Skyrora в октябре 2022 года впервые попыталась запустить в космос с площадки на исландском полуострове Лаунганес суборбитальную ракету Skylark L, которая позже внепланово упала в Норвежское море. Skylark L - 11-метровая суборбитальная ракета, способная развивать скорость в четыре раза выше скорости звука и подниматься на высоту более 125 километров.
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великобритания, норвежское море
Великобритания, Норвежское море
СМИ: британская компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели

SN: британская компания Skyrora тестирует ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере

© Depositphotos.com / stokkete3D-печать
3D-печать - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Depositphotos.com / stokkete
3D-печать. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Британская частная космическая компания Skyrora начала тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, сообщает телеканал Sky News.
«
"Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска. ...Новая модель будет тестироваться в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан", - отмечает телеканал.
По данным Sky News, Skyrora впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2.
"Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета, при каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту", - подчеркивает телеканал.
Согласно Sky News, Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Европейского союза.
Космическая компания Skyrora в октябре 2022 года впервые попыталась запустить в космос с площадки на исландском полуострове Лаунганес суборбитальную ракету Skylark L, которая позже внепланово упала в Норвежское море. Skylark L - 11-метровая суборбитальная ракета, способная развивать скорость в четыре раза выше скорости звука и подниматься на высоту более 125 километров.
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