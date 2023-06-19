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Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова - РИА Новости, 19.06.2023
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17:20 19.06.2023 (обновлено: 17:25 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/donetsk-1879206213.html
Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова
Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова - РИА Новости, 19.06.2023
Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова
Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова, которые необходимы... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:20
2023-06-19T17:25
надежные люди
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова, которые необходимы для фиксации костей после переломов, сообщили РИА Новости в фонде. "Донецкий республиканский травматологический центр в июне получил комплектующие для аппарата Илизарова на общую сумму 1 187 000 рублей от БФ "Подарок Ангелу". Комплектующие для аппарата Илизарова необходимы для фиксации костей после переломов", - рассказали в фонде. Использование аппарата способствует правильному сращиванию конечностей и предотвращению инвалидности после полученных минно-взрывных и других травм. В 2022 году фонд "Подарок Ангелу" запустил программу "Помощь Донбассу", в рамках которой помощь получают мирные жители, пострадавшие от мин-лепестков, отправляются гуманитарные грузы в ПВР, медицинские и социальные учреждения ДНР и ЛНР. Современные протезы подобраны для пяти жителей республик, они уже учатся ходить. Фонд отправил многофункциональный аппарат "Фотек" в Центр материнства и детства в г. Донецк для обеспечения диагностики беременных. Также гуманитарные грузы регулярно отправляются в пункты временного размещения беженцев. "Для меня помощь пострадавшим во время СВО - это личный приоритет, я родилась в Донецке, сняла несколько документальных фильмов о врачах и детях войны. Выстроенная система помощи в моем фонде помогла перенести многолетний опыт на новые территории и оказывать помощь раненым быстро и эффективно", - рассказала РИА Новости учредитель фонда "Подарок Ангелу" Анастасия Приказчикова.
https://ria.ru/20230619/avtomobili-1879098984.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Надежные люди, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова

Фонд "Подарок Ангелу" отправил в Донецк комплектующие для аппарата Илизарова

© Фото предоставлено фондом "Подарок ангелу"Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова
Благотворительный фонд Подарок Ангелу отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова
© Фото предоставлено фондом "Подарок ангелу"
Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова, которые необходимы для фиксации костей после переломов, сообщили РИА Новости в фонде.
"Донецкий республиканский травматологический центр в июне получил комплектующие для аппарата Илизарова на общую сумму 1 187 000 рублей от БФ "Подарок Ангелу". Комплектующие для аппарата Илизарова необходимы для фиксации костей после переломов", - рассказали в фонде.
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Использование аппарата способствует правильному сращиванию конечностей и предотвращению инвалидности после полученных минно-взрывных и других травм.
В 2022 году фонд "Подарок Ангелу" запустил программу "Помощь Донбассу", в рамках которой помощь получают мирные жители, пострадавшие от мин-лепестков, отправляются гуманитарные грузы в ПВР, медицинские и социальные учреждения ДНР и ЛНР. Современные протезы подобраны для пяти жителей республик, они уже учатся ходить. Фонд отправил многофункциональный аппарат "Фотек" в Центр материнства и детства в г. Донецк для обеспечения диагностики беременных. Также гуманитарные грузы регулярно отправляются в пункты временного размещения беженцев.
"Для меня помощь пострадавшим во время СВО - это личный приоритет, я родилась в Донецке, сняла несколько документальных фильмов о врачах и детях войны. Выстроенная система помощи в моем фонде помогла перенести многолетний опыт на новые территории и оказывать помощь раненым быстро и эффективно", - рассказала РИА Новости учредитель фонда "Подарок Ангелу" Анастасия Приказчикова.
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