https://ria.ru/20230619/donetsk-1879206213.html

Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова

Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова - РИА Новости, 19.06.2023

Фонд "Подарок Ангелу" отправил в ДНР комплектующие для аппарата Илизарова

Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова, которые необходимы... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:20

2023-06-19T17:20

2023-06-19T17:25

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Благотворительный фонд "Подарок Ангелу" отправил Донецкому республиканскому травматологическому центру комплектующие для аппарата Илизарова, которые необходимы для фиксации костей после переломов, сообщили РИА Новости в фонде. "Донецкий республиканский травматологический центр в июне получил комплектующие для аппарата Илизарова на общую сумму 1 187 000 рублей от БФ "Подарок Ангелу". Комплектующие для аппарата Илизарова необходимы для фиксации костей после переломов", - рассказали в фонде. Использование аппарата способствует правильному сращиванию конечностей и предотвращению инвалидности после полученных минно-взрывных и других травм. В 2022 году фонд "Подарок Ангелу" запустил программу "Помощь Донбассу", в рамках которой помощь получают мирные жители, пострадавшие от мин-лепестков, отправляются гуманитарные грузы в ПВР, медицинские и социальные учреждения ДНР и ЛНР. Современные протезы подобраны для пяти жителей республик, они уже учатся ходить. Фонд отправил многофункциональный аппарат "Фотек" в Центр материнства и детства в г. Донецк для обеспечения диагностики беременных. Также гуманитарные грузы регулярно отправляются в пункты временного размещения беженцев. "Для меня помощь пострадавшим во время СВО - это личный приоритет, я родилась в Донецке, сняла несколько документальных фильмов о врачах и детях войны. Выстроенная система помощи в моем фонде помогла перенести многолетний опыт на новые территории и оказывать помощь раненым быстро и эффективно", - рассказала РИА Новости учредитель фонда "Подарок Ангелу" Анастасия Приказчикова.

https://ria.ru/20230619/avtomobili-1879098984.html

https://ria.ru/20230615/avtobanya-1878406980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество