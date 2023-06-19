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На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России - РИА Новости, 19.06.2023
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01:27 19.06.2023 (обновлено: 03:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/dolg-1879039507.html
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России - РИА Новости, 19.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T01:27
2023-06-19T03:30
в мире
украина
россия
владимир зеленский
олег устенко
даниил гетманцев
верховная рада украины
мвф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".Устенко в эфире украинского телемарафона заявил о блокировке 350 миллиардов долларов ЗВР России, а также об аресте 150 миллиардов долларов, принадлежащих российским бизнесменам. При этом он отметил, что размер долга Киева намного меньше."Часть их (блокированных средств – ред.) можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал советник Зеленского.По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.Госдолг Украины растетКак сообщил в конце мая депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, по состоянию на 30 апреля госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, увеличившись за апрель на 4,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП составило 78,4%.Главными причинами роста госдолга депутат назвал привлечение первого транша по программе расширенного финансирования (EFF) от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от ЕС – 1,5 миллиарда евро.Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.Заморозка российских активовПосле начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики минюста Украина Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230203/gosdolg-1849460683.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег устенко, даниил гетманцев, верховная рада украины, мвф, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Устенко, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, МВФ, Евросоюз
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России

В Киеве предложили использовать замороженные активы России для погашения госдолга Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".
Устенко в эфире украинского телемарафона заявил о блокировке 350 миллиардов долларов ЗВР России, а также об аресте 150 миллиардов долларов, принадлежащих российским бизнесменам. При этом он отметил, что размер долга Киева намного меньше.
«
"Часть их (блокированных средств – ред.) можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал советник Зеленского.
По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.

Госдолг Украины растет

Как сообщил в конце мая депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, по состоянию на 30 апреля госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, увеличившись за апрель на 4,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП составило 78,4%.
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Главными причинами роста госдолга депутат назвал привлечение первого транша по программе расширенного финансирования (EFF) от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от ЕС – 1,5 миллиарда евро.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

Заморозка российских активов

После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики минюста Украина Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег УстенкоДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныМВФЕвросоюз
 
 
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