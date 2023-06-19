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Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 19.06.2023 (обновлено: 19:22 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/dezhurstvo-1879227445.html
Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области
Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области - РИА Новости, 19.06.2023
Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области
Чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:41
2023-06-19T19:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
рамзан кадыров
россия
безопасность
курчалоевский район
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн — РИА Новости. Чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Еще совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты. Их радостный визг оттого, что напали на российских таможенников, не знал границ на просторах сети Интернет. Их фото с наглыми физиономиями тиражировал каждый жовто-блакитный паблик. Сегодня ситуация в этом районе совершенно иная", — написал он.Руководитель региона уточнил, что на этом пограничном посту на дежурство заступил начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев."Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?" — отметил Кадыров.Глава региона добавил, что в районе Грайворонского таможенного пункта до сих пор ржавеют техника и вооружения, брошенные украинскими диверсантами в конце прошлого месяца при попытке прорыва на российскую территорию.На прошлой неделе Кадыров сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878293512.html
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белгородская область
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белгородская область, рамзан кадыров, россия, безопасность, курчалоевский район, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность, Курчалоевский район, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП в Белгородской области

Кадыров: чеченские бойцы приступили к дежурству на КПП "Грайворон" в Белгородской области

© РИА Новости / Геннадий ДубовойБойцы чеченского отряда "Ахмат"
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Бойцы чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн — РИА Новости. Чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Еще совсем недавно, в последних числах мая этого года, на этом Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты. Их радостный визг оттого, что напали на российских таможенников, не знал границ на просторах сети Интернет. Их фото с наглыми физиономиями тиражировал каждый жовто-блакитный паблик. Сегодня ситуация в этом районе совершенно иная", — написал он.
Руководитель региона уточнил, что на этом пограничном посту на дежурство заступил начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.
«
"Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?" — отметил Кадыров.
Глава региона добавил, что в районе Грайворонского таможенного пункта до сих пор ржавеют техника и вооружения, брошенные украинскими диверсантами в конце прошлого месяца при попытке прорыва на российскую территорию.
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На прошлой неделе Кадыров сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРамзан КадыровРоссияБезопасностьКурчалоевский районВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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