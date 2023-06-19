https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 19.06.2023
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
политика
чукотка
чукотский автономный округ
луганская народная республика
владислав кузнецов
владимир путин
роман копин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_0:23:1077:629_1920x0_80_0_0_bff1d367618cd9de9383c82f767b2604.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение "Единой России" в телеграм-канале. "Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию. Документы приняли и зарегистрировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы можно подать до 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля. Представители от других партий пока не подавали документы в избирком. Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Врио губернатора Чукотки он был назначен после того, как президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении от должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию Романа Копина. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230617/vorobev-1878880091.html
https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html
чукотка
чукотский автономный округ
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_9:0:1034:769_1920x0_80_0_0_4af10d1bb2c68cdb7e195b4a46e0da2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, чукотский автономный округ, луганская народная республика, владислав кузнецов, владимир путин, роман копин, единая россия
Политика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Луганская Народная Республика, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Роман Копин, Единая Россия
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотки Кузнецов подал документы для участия в выборах главы региона