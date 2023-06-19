https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html

Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 19.06.2023

Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:52

2023-06-19T15:52

2023-06-19T15:52

политика

чукотка

чукотский автономный округ

луганская народная республика

владислав кузнецов

владимир путин

роман копин

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение "Единой России" в телеграм-канале. "Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию. Документы приняли и зарегистрировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы можно подать до 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля. Представители от других партий пока не подавали документы в избирком. Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Врио губернатора Чукотки он был назначен после того, как президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении от должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию Романа Копина. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230617/vorobev-1878880091.html

https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html

чукотка

чукотский автономный округ

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, чукотка, чукотский автономный округ, луганская народная республика, владислав кузнецов, владимир путин, роман копин, единая россия