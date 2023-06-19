Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах - РИА Новости, 19.06.2023
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
политика
чукотка
чукотский автономный округ
луганская народная республика
владислав кузнецов
владимир путин
роман копин
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_0:23:1077:629_1920x0_80_0_0_bff1d367618cd9de9383c82f767b2604.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение "Единой России" в телеграм-канале. "Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию. Документы приняли и зарегистрировали", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы можно подать до 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля. Представители от других партий пока не подавали документы в избирком. Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Врио губернатора Чукотки он был назначен после того, как президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении от должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию Романа Копина. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230617/vorobev-1878880091.html
https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html
чукотка
чукотский автономный округ
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794231739_9:0:1034:769_1920x0_80_0_0_4af10d1bb2c68cdb7e195b4a46e0da2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, чукотка, чукотский автономный округ, луганская народная республика, владислав кузнецов, владимир путин, роман копин, единая россия
Политика, Чукотка, Чукотский автономный округ, Луганская Народная Республика, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Роман Копин, Единая Россия
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Чукотки Кузнецов подал документы для участия в выборах главы региона

© Фото : Правительство ЛНРВладислав Кузнецов
Владислав Кузнецов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Правительство ЛНР
Владислав Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подал в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщило местное отделение "Единой России" в телеграм-канале.
"Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию. Документы приняли и зарегистрировали", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья
17 июня, 14:19
Отмечается, что документы можно подать до 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля.
Представители от других партий пока не подавали документы в избирком.
Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Врио губернатора Чукотки он был назначен после того, как президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении от должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию Романа Копина.
Выборы главы региона состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы
14 июня, 15:13
 
ПолитикаЧукоткаЧукотский автономный округЛуганская Народная РеспубликаВладислав КузнецовВладимир ПутинРоман КопинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала