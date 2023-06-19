https://ria.ru/20230619/but-1879223345.html

Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой

Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой - РИА Новости, 19.06.2023

Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой

Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:30

2023-06-19T18:30

2023-06-19T18:30

виктор бут

россия

российская национальная библиотека

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800317_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_79d969de321b5a4efb41cd589c141acd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической. "Работа идет... Это займет какое-то время, как минимум полтора года. Мы обязательно сделаем представление в Российской национальной библиотеке... Это такая автобиографическая книга, о том, как это было, кто за этим стоял. Ну и мои личные воспоминания", - сказал Бут журналистам. "Я хотел бы правдиво и полно рассказать (свою историю - ред.), используя факты, свидетельства. Не просто (сделать ее – ред.) воспоминанием, а основанной на документальных основах", - добавил он. В понедельник Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке. В экспозиции "Берег мой тонкой линией" представлены работы Бута, написанные им во время заключения в тюрьме в США. Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.

https://ria.ru/20230219/but-1852964907.html

https://ria.ru/20221213/but-1838218878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, россия, российская национальная библиотека, общество