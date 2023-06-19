Рейтинг@Mail.ru
Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/but-1879223345.html
Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой
Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой - РИА Новости, 19.06.2023
Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой
Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:30
2023-06-19T18:30
виктор бут
россия
российская национальная библиотека
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800317_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_79d969de321b5a4efb41cd589c141acd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической. "Работа идет... Это займет какое-то время, как минимум полтора года. Мы обязательно сделаем представление в Российской национальной библиотеке... Это такая автобиографическая книга, о том, как это было, кто за этим стоял. Ну и мои личные воспоминания", - сказал Бут журналистам. "Я хотел бы правдиво и полно рассказать (свою историю - ред.), используя факты, свидетельства. Не просто (сделать ее – ред.) воспоминанием, а основанной на документальных основах", - добавил он. В понедельник Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке. В экспозиции "Берег мой тонкой линией" представлены работы Бута, написанные им во время заключения в тюрьме в США. Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы. В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.
https://ria.ru/20230219/but-1852964907.html
https://ria.ru/20221213/but-1838218878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800317_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_96d6a514390700287f254d79c120a41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, россия, российская национальная библиотека, общество
Виктор Бут, Россия, Российская национальная библиотека, Общество
Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой

Виктор Бут рассказал, что начал работу над автобиографической книгой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической.
"Работа идет... Это займет какое-то время, как минимум полтора года. Мы обязательно сделаем представление в Российской национальной библиотеке... Это такая автобиографическая книга, о том, как это было, кто за этим стоял. Ну и мои личные воспоминания", - сказал Бут журналистам. "Я хотел бы правдиво и полно рассказать (свою историю - ред.), используя факты, свидетельства. Не просто (сделать ее – ред.) воспоминанием, а основанной на документальных основах", - добавил он.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Бут заявил, что может принять участие в выборах
19 февраля, 13:43
В понедельник Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке. В экспозиции "Берег мой тонкой линией" представлены работы Бута, написанные им во время заключения в тюрьме в США.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Американская судья рассказала, как выносила приговор Буту
13 декабря 2022, 05:10
 
Виктор БутРоссияРоссийская национальная библиотекаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала