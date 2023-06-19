Виктор Бут рассказал, что начал работать над книгой
Виктор Бут рассказал, что начал работу над автобиографической книгой
Виктор Бут. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут сообщил, что начал работать над книгой, она будет автобиографической.
"Работа идет... Это займет какое-то время, как минимум полтора года. Мы обязательно сделаем представление в Российской национальной библиотеке... Это такая автобиографическая книга, о том, как это было, кто за этим стоял. Ну и мои личные воспоминания", - сказал Бут журналистам. "Я хотел бы правдиво и полно рассказать (свою историю - ред.), используя факты, свидетельства. Не просто (сделать ее – ред.) воспоминанием, а основанной на документальных основах", - добавил он.
В понедельник Бут открыл выставку своих картин в Российской национальной библиотеке. В экспозиции "Берег мой тонкой линией" представлены работы Бута, написанные им во время заключения в тюрьме в США.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
В декабре 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными: Виктор Бут был обменян на американскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, отбывавшую девятилетний срок в России по делу о контрабанде наркотиков.