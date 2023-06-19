https://ria.ru/20230619/buryatiya-1879044948.html
Бурятия направила военным из республики в зоне СВО купольные комплексы РЭБ
Бурятия направила военным из республики в зоне СВО купольные комплексы РЭБ - РИА Новости, 19.06.2023
Бурятия направила военным из республики в зоне СВО купольные комплексы РЭБ
Комплексы РЭБ купольного типа и другую дорогостоящую технику передала Бурятия своим военнослужащим, участвующим в СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:48
2023-06-19T04:48
2023-06-19T04:48
надежные люди
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Комплексы РЭБ купольного типа и другую дорогостоящую технику передала Бурятия своим военнослужащим, участвующим в СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов со ссылкой на созданную правительством региона автономную некоммерческую организацию (АНО) "Содействие". "Военным из Бурятии сегодня передали дорогостоящую технику. Для выполнения боевых задач бойцам переданы комплексы РЭБ купольного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что такая техника способна подавлять связь, накрывая ее полусферой из помех. Также военным были доставлены детекторы, помогающие обнаружить БПЛА противника и металлоискатели. "Правительство Бурятии передает нашим бойцам такого рода оружие на постоянной основе", - подчеркивается в сообщении. АНО "Содействие" было создано по распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года. Организация оказывает помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также она занимается организацией закупок материально-технических ценностей и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь, направляется военнослужащим Бурятии.
https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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алексей цыденов, донецкая народная республика
Надежные люди, Алексей Цыденов, Донецкая Народная Республика
Бурятия направила военным из республики в зоне СВО купольные комплексы РЭБ
Глава Республики Бурятия Цыденов сообщил об отправке военным в зону СВО комплексов РЭБ