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СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы" - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 19.06.2023 (обновлено: 12:15 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/bomba-1879091186.html
СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы" - РИА Новости, 19.06.2023
СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:23
2023-06-19T12:15
специальная военная операция на украине
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ровенская аэс
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — говорится в сообщении ведомства.Как утверждается, два специальных контейнера перевезли на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку."Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", — приводит пресс-департамент СВР слова руководителя службы.Инспекторы организации посещали станцию в апреле. Тогда замечаний, касающихся гарантий исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, у них не было.Ранее в июне ФСБ сообщила, что руководство военной разведки Украины создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории России. Как утверждалось, одна из его задач — совершение теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.
https://ria.ru/20230616/uran-1878599278.html
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украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ровенская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ровенская АЭС
СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

Директор СВР Нарышкин заявил о возможной работе Киева над созданием грязной ядерной бомбы

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинские военные на территории Чернобыльской АЭС
Украинские военные на территории Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинские военные на территории Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС.
"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — говорится в сообщении ведомства.
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Как утверждается, два специальных контейнера перевезли на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку.
«
"Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", — приводит пресс-департамент СВР слова руководителя службы.
Инспекторы организации посещали станцию в апреле. Тогда замечаний, касающихся гарантий исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, у них не было.
Ранее в июне ФСБ сообщила, что руководство военной разведки Украины создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории России. Как утверждалось, одна из его задач — совершение теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.
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