https://ria.ru/20230619/bomba-1879091186.html

СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы" - РИА Новости, 19.06.2023

СВР: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:23

2023-06-19T11:23

2023-06-19T12:15

специальная военная операция на украине

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ровенская аэс

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", — говорится в сообщении ведомства.Как утверждается, два специальных контейнера перевезли на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях. По словам Нарышкина, на самом деле топливо с Ровенской АЭС отправили на переработку."Исходим из того, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", — приводит пресс-департамент СВР слова руководителя службы.Инспекторы организации посещали станцию в апреле. Тогда замечаний, касающихся гарантий исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия, у них не было.Ранее в июне ФСБ сообщила, что руководство военной разведки Украины создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории России. Как утверждалось, одна из его задач — совершение теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.

https://ria.ru/20230616/uran-1878599278.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ровенская аэс