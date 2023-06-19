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СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2023
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11:02 19.06.2023 (обновлено: 16:07 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/boeviki-1879083457.html
СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко
СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко
В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:02
2023-06-19T16:07
в мире
белоруссия
познань
польша
александр лукашенко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times.&quot;Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года&quot;, — говорится в материале.Со ссылкой на слова главы группировки авторы статьи указали, что в Польше уже несколько месяцев боевую подготовку проходят сотни белорусских граждан.Газета также отметила, что ранее BYPOL уже устраивала диверсионные операции на территории Белоруссии.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html
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в мире, белоруссия, познань, польша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Познань, Польша, Александр Лукашенко
СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко

Times: в Польше идет подготовка белорусских боевиков для свержения Александра Лукашенко

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times.
«

"Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года", — говорится в материале.

Со ссылкой на слова главы группировки авторы статьи указали, что в Польше уже несколько месяцев боевую подготовку проходят сотни белорусских граждан.
Газета также отметила, что ранее BYPOL уже устраивала диверсионные операции на территории Белоруссии.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
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