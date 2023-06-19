https://ria.ru/20230619/boeviki-1879083457.html

СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко

СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко

В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:02

2023-06-19T11:02

2023-06-19T16:07

в мире

белоруссия

познань

польша

александр лукашенко

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times."Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года", — говорится в материале.Со ссылкой на слова главы группировки авторы статьи указали, что в Польше уже несколько месяцев боевую подготовку проходят сотни белорусских граждан.Газета также отметила, что ранее BYPOL уже устраивала диверсионные операции на территории Белоруссии.В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html

белоруссия

познань

польша

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в мире, белоруссия, познань, польша, александр лукашенко