СМИ: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко
Times: в Польше идет подготовка белорусских боевиков для свержения Александра Лукашенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Познань идет подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила газета The Times.
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"Занятия по боевой подготовке были организованы формированием BYPOL, состоящим из бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну во время протестов 2020 года", — говорится в материале.
Со ссылкой на слова главы группировки авторы статьи указали, что в Польше уже несколько месяцев боевую подготовку проходят сотни белорусских граждан.
Газета также отметила, что ранее BYPOL уже устраивала диверсионные операции на территории Белоруссии.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.