https://ria.ru/20230619/boepripasy-1879072738.html

СМИ: в ЕС обсуждают "чрезвычайную меру" для производителей снарядов для ВСУ

СМИ: в ЕС обсуждают "чрезвычайную меру" для производителей снарядов для ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: в ЕС обсуждают "чрезвычайную меру" для производителей снарядов для ВСУ

Европейские власти предложили "временную чрезвычайную меру", согласно которой производители взрывчатых веществ будут должны в приоритетном порядке обеспечивать... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:34

2023-06-19T10:34

2023-06-19T10:34

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европейские власти предложили "временную чрезвычайную меру", согласно которой производители взрывчатых веществ будут должны в приоритетном порядке обеспечивать своей продукцией компании, изготавливающие боеприпасы для Украины, сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя Еврокомиссии. В начале мая Еврокомиссия сообщила, что выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины. Еще 500 миллионов Брюссель планирует потратить на расширение производства снарядов в Европе. Одна из инициатив в рамках этого плана возлагает на ЕС роль отраслевого арбитра и посредника, который сможет просить фирмы, торгующие взрывчатыми веществами, в приоритетном порядке снабжать компании, которые производят боеприпасы и испытывают дефицит сырья. Временная "чрезвычайная мера" в настоящее время проходит через процесс утверждения в ЕС, отметила собеседник издания. Она признала, что эта инициатива вызвала недовольство ряда государств-членов и отдельных компаний, которые опасаются передачи слишком большого объема полномочий Евросоюзу в роли регулятора рынка боеприпасов. По их мнению, этот план создаст условия для нарушения коммерческих секретов или разглашения конфиденциальной информации. Представитель ЕК заявила, что компаниям и государствам не о чем беспокоиться. "Комиссия имеет многолетний опыт работы с такой информацией в контексте других процедур и располагает необходимыми гарантиями", - сказала она. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877863539.html

https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире