https://ria.ru/20230619/blinken-1879169324.html

США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен

США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023

США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен

Предоставлять Китаю технологии, которые Китай может использовать для своей ядерной программы не в интересах США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:05

2023-06-19T15:05

2023-06-19T15:10

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

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ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Предоставлять Китаю технологии, которые Китай может использовать для своей ядерной программы не в интересах США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита. "Что явно в наших интересах, так это убедиться в том, что определенные технологии, которые Китай может использовать, например, для продвижения своей очень непрозрачной программы создания ядерного оружия, создания гиперзвуковых ракет, технологии, которые могут быть использованы в репрессивных целях. Не в наших интересах предоставлять эту технологию Китаю", - сказал Блинкен. Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен