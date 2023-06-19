https://ria.ru/20230619/blinken-1879169324.html
США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен
США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023
США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен
Предоставлять Китаю технологии, которые Китай может использовать для своей ядерной программы не в интересах США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:05
2023-06-19T15:05
2023-06-19T15:10
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ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Предоставлять Китаю технологии, которые Китай может использовать для своей ядерной программы не в интересах США, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам визита. "Что явно в наших интересах, так это убедиться в том, что определенные технологии, которые Китай может использовать, например, для продвижения своей очень непрозрачной программы создания ядерного оружия, создания гиперзвуковых ракет, технологии, которые могут быть использованы в репрессивных целях. Не в наших интересах предоставлять эту технологию Китаю", - сказал Блинкен. Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230619/kitay-1879143706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен
США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен
Блинкен: передача КНР технологий, подходящих для ее ядерной программы, не в интересах США