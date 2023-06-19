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Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру - РИА Новости, 19.06.2023
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11:42 19.06.2023 (обновлено: 11:43 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879095782.html
Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру
Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру
Военно-биологические проекты Пентагона, действующие по всему миру, позволяют ему получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия, заявил на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:42
2023-06-19T11:43
министерство обороны рф (минобороны рф)
пентагон
сша
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические проекты Пентагона, действующие по всему миру, позволяют ему получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщал, в частности, о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида и его роли в реализации военно-биологических проектов "Ю-Пи-1", "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился сбор биоматериалов жителей Украины и военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в 2014-2020 годах. По словам генерала, у этого института есть сеть зарубежных филиалов - их четыре, каждый оснащен лабораториями с высоким уровнем биоизоляции и сетью территориальных подразделений для отбора проб и транспортировки штаммов. Штатная численность только одного филиала в Таиланде составляет порядка 500 человек, его подразделения имеются Непале, Камбодже и на Филиппинах, которые, в свою очередь, взаимодействуют еще с 12 странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, сеть филиалов за рубежом есть и у медицинского научного центра ВМС США. Подведомственные ему лаборатории NAMRU (Naval Medical Research Unit) работает с патогенами в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. "Подобный "разветвленный" подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт", - сообщил Кириллов. Он отметил, что полученные в ходе спецоперации материалы подтверждают связь института имени Уолтера Рида с управлением минобороны США по снижению угрозы DITRA и его ключевым подрядчиком - компанией Metabiota. Более того, имеется финансовая и научная документация, которая свидетельствует о деятельности Metabiota в Кении, Уганде и ЮАР. При этом среди заказчиков с американской стороны помимо управления по снижению угрозы минобороны США DITRA числятся Агентство национальной безопасности (АНБ) и Госдеп. "В документах описываются "гибкие" методы деятельности Metabiota, позволяющие скрыть участие правительства США в зарубежных проектах и решать бюрократические вопросы за счет найма на работу местных чиновников", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230619/biolaboratorii-1879091008.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, сша
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пентагон, США
Минобороны России заявило о доступе США к агентам биооружия по всему миру

Минобороны: Пентагон имеет доступ к потенциальным агентам биооружия по всему миру

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Военно-биологические проекты Пентагона, действующие по всему миру, позволяют ему получать доступ к потенциальным агентам биологического оружия, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, в частности, о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида и его роли в реализации военно-биологических проектов "Ю-Пи-1", "Ю-Пи-2", в ходе которых проводился сбор биоматериалов жителей Украины и военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в 2014-2020 годах.
По словам генерала, у этого института есть сеть зарубежных филиалов - их четыре, каждый оснащен лабораториями с высоким уровнем биоизоляции и сетью территориальных подразделений для отбора проб и транспортировки штаммов. Штатная численность только одного филиала в Таиланде составляет порядка 500 человек, его подразделения имеются Непале, Камбодже и на Филиппинах, которые, в свою очередь, взаимодействуют еще с 12 странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, сеть филиалов за рубежом есть и у медицинского научного центра ВМС США. Подведомственные ему лаборатории NAMRU (Naval Medical Research Unit) работает с патогенами в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.
"Подобный "разветвленный" подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт", - сообщил Кириллов.
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Он отметил, что полученные в ходе спецоперации материалы подтверждают связь института имени Уолтера Рида с управлением минобороны США по снижению угрозы DITRA и его ключевым подрядчиком - компанией Metabiota. Более того, имеется финансовая и научная документация, которая свидетельствует о деятельности Metabiota в Кении, Уганде и ЮАР. При этом среди заказчиков с американской стороны помимо управления по снижению угрозы минобороны США DITRA числятся Агентство национальной безопасности (АНБ) и Госдеп.
"В документах описываются "гибкие" методы деятельности Metabiota, позволяющие скрыть участие правительства США в зарубежных проектах и решать бюрократические вопросы за счет найма на работу местных чиновников", - подчеркнул генерал.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПентагонСША
 
 
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