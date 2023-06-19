https://ria.ru/20230619/biolaboratorii-1879091008.html

В Минобороны назвали причину переноса биолабораторий США в третьи страны

В Минобороны назвали причину переноса биолабораторий США в третьи страны - РИА Новости, 19.06.2023

В Минобороны назвали причину переноса биолабораторий США в третьи страны

Неприемлемо высокий риск аварий в биолабораториях США - одна из причин их переноса на территорию третьих стран, включая Украину, заявил на брифинге в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:23

2023-06-19T11:23

2023-06-19T11:23

россия

украина

сша

в мире

игорь кириллов

херсонская область

войска рхбз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Неприемлемо высокий риск аварий в биолабораториях США - одна из причин их переноса на территорию третьих стран, включая Украину, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее Кириллов уже обращал внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая случилась из-за пренебрежительного отношения к требованиями биобезопасности. "Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину, и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков", - сообщил он. Кириллов добавил, что Минобороны России продолжает анализировать материалы расследования независимой компании "Интерсепт" об инцидентах в американских лабораториях с высокой степенью защиты. "Только лишь в лаборатории университета Северной Каролины, осуществляющей генно-инженерные исследования опасных патогенов, за период с 2015 по 2020 год зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, розливами биоматериала и укусами лабораторных животных. Так, в октябре и ноябре 2015 года в результате двух инцидентов, как минимум, пять сотрудников лаборатории подверглись воздействию аэрозоля модифицированного коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром", - рассказал генерал. Кроме того, в апреле 2020 года после укуса сотрудника лабораторным животным, зараженным химерным штаммом возбудителя COVID-19, работник был помещен на двухнедельный карантин. "В материалах расследования отмечено, что деятельность лаборатории создала риск инфицирования персонала дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высокопатогенного гриппа птиц и ряда других инфекций", - пояснил генерал.

https://ria.ru/20230616/biolaboratorii-1878627232.html

https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html

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украина

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россия, украина, сша, в мире, игорь кириллов, херсонская область , войска рхбз