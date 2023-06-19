https://ria.ru/20230619/beret-1879066906.html
Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет - РИА Новости, 19.06.2023
Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Впервые в истории Росгвардии генерал-майор был среди участников экзамена на краповый берет, он был одним из немногих, кто успешно прошел испытания, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:06
2023-06-19T10:06
2023-06-19T10:06
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Впервые в истории Росгвардии генерал-майор был среди участников экзамена на краповый берет, он был одним из немногих, кто успешно прошел испытания, сообщили в пресс-службе ведомства. Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою. Среди испытаний на право ношения берета - многокилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке и с оружием в условиях, максимально приближенных к боевым. Затем проверка оружия: осечка или недосылание патрона - основание для снятия с дистанции. Для оставшихся в строю - упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а после - рукопашные схватки. В пресс-службе уточнили, что испытания проводились в Подмосковье. К основному экзамену были допущены 39 кандидатов, успешно прошедших предварительные этапы испытаний. "Уникальный случай - среди испытуемых впервые за всю историю войск - генерал-майор, командир дивизии Дзержинского.... дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московская область (подмосковье)
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московская область (Подмосковье)
Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет
Комдив Росгвардии Кузнецов первым из генерал-майоров сдал экзамен на краповый берет