https://ria.ru/20230619/beret-1879066906.html

Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет

Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет - РИА Новости, 19.06.2023

Генерал Росгвардии впервые в истории сдал экзамен на краповый берет

Впервые в истории Росгвардии генерал-майор был среди участников экзамена на краповый берет, он был одним из немногих, кто успешно прошел испытания, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:06

2023-06-19T10:06

2023-06-19T10:06

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Впервые в истории Росгвардии генерал-майор был среди участников экзамена на краповый берет, он был одним из немногих, кто успешно прошел испытания, сообщили в пресс-службе ведомства. Краповый берет - знак особого отличия спецназа Росгвардии, он вручается не только по итогам экзамена, но и за мужество, проявленное в бою. Среди испытаний на право ношения берета - многокилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке и с оружием в условиях, максимально приближенных к боевым. Затем проверка оружия: осечка или недосылание патрона - основание для снятия с дистанции. Для оставшихся в строю - упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а после - рукопашные схватки. В пресс-службе уточнили, что испытания проводились в Подмосковье. К основному экзамену были допущены 39 кандидатов, успешно прошедших предварительные этапы испытаний. "Уникальный случай - среди испытуемых впервые за всю историю войск - генерал-майор, командир дивизии Дзержинского.... дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московская область (подмосковье)