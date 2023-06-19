Ребенка, пострадавшего при обстреле в Валуйках, отвезут в Белгород
Ребенка, пострадавшего при обстреле в Валуйках, госпитализируют в больницу Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области, госпитализируют в больницу Белгорода, другие шесть пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Губернатор Вячеслав Гладков утром в понедельник сообщил об обстреле Валуйек, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Во время оперативного совещания Иконников рассказал подробности об их состоянии.
"Ребенок в состоянии средней тяжести, перелом ключицы. Госпитализируется в детскую областную клиническую больницу. Шесть человек - легкие, амбулаторное лечение, под наблюдение взяли в Валуйской ЦРБ", - сказал министр, отметив, что операция не сложная, транспортировка в Москву не нужна.
Глава Валуйского округа Алексей Дыбов во время совещания рассказал, что обстрел начался в 6.30 утра, пострадали домовладения и автомобили в районе Соцгородка. Он уточнил, что было выпущено 40 снарядов из ствольных артиллерии и 14 из РСЗО. Была повреждена одна подстанция, оборудование для ремонта есть и энергию планируют полностью восстановить до 17.00. Уже начат обход домовладений, строительные бригады закрывают окна пленкой. Затем приступят к замеру окон, независимые оценщики проведут оценку поврежденного транспорта.
Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.