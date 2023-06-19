https://ria.ru/20230619/belgorod-1879065844.html

Ребенка, пострадавшего при обстреле в Валуйках, отвезут в Белгород

Ребенка, пострадавшего при обстреле в Валуйках, отвезут в Белгород - РИА Новости, 19.06.2023

Ребенка, пострадавшего при обстреле в Валуйках, отвезут в Белгород

Ребенка, пострадавшего при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области, госпитализируют в больницу Белгорода, другие шесть пострадавших... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:01

2023-06-19T10:01

2023-06-19T10:01

происшествия

валуйки

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области, госпитализируют в больницу Белгорода, другие шесть пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Губернатор Вячеслав Гладков утром в понедельник сообщил об обстреле Валуйек, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Во время оперативного совещания Иконников рассказал подробности об их состоянии. "Ребенок в состоянии средней тяжести, перелом ключицы. Госпитализируется в детскую областную клиническую больницу. Шесть человек - легкие, амбулаторное лечение, под наблюдение взяли в Валуйской ЦРБ", - сказал министр, отметив, что операция не сложная, транспортировка в Москву не нужна. Глава Валуйского округа Алексей Дыбов во время совещания рассказал, что обстрел начался в 6.30 утра, пострадали домовладения и автомобили в районе Соцгородка. Он уточнил, что было выпущено 40 снарядов из ствольных артиллерии и 14 из РСЗО. Была повреждена одна подстанция, оборудование для ремонта есть и энергию планируют полностью восстановить до 17.00. Уже начат обход домовладений, строительные бригады закрывают окна пленкой. Затем приступят к замеру окон, независимые оценщики проведут оценку поврежденного транспорта. Валуйки находятся в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879051875.html

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html

валуйки

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валуйки, белгородская область, белгород, вячеслав гладков