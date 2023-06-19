https://ria.ru/20230619/batut-1879038839.html

На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте

На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте - РИА Новости, 19.06.2023

На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте

Следователи завели уголовное дело после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего мальчик получил... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T00:57

2023-06-19T00:57

2023-06-19T05:22

динской район

краснодарский край

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего мальчик получил травмы, сообщили в региональном главке СК.Как сообщили ранее в краевой прокуратуре, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. По данным следствия, ребенок с матерью зашли в детскую игровую зону. Там были четыре надувных батута, которые затем опрокинулись вместе с мальчиком. Он получил травмы и был срочно госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет."Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html

динской район

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динской район, краснодарский край, россия, происшествия