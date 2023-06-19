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На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте - РИА Новости, 19.06.2023
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00:57 19.06.2023 (обновлено: 05:22 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/batut-1879038839.html
На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте
На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте - РИА Новости, 19.06.2023
На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте
Следователи завели уголовное дело после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего мальчик получил... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T00:57
2023-06-19T05:22
динской район
краснодарский край
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего мальчик получил травмы, сообщили в региональном главке СК.Как сообщили ранее в краевой прокуратуре, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. По данным следствия, ребенок с матерью зашли в детскую игровую зону. Там были четыре надувных батута, которые затем опрокинулись вместе с мальчиком. Он получил травмы и был срочно госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет."Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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динской район
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динской район, краснодарский край, россия, происшествия
Динской район, Краснодарский край, Россия, Происшествия
На Кубани возбудили дело из-за травмирования мальчика на батуте

На Кубани возбудили дело из-за получения мальчиком травм после опрокидывания батута

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как батут перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, из-за чего мальчик получил травмы, сообщили в региональном главке СК.
Как сообщили ранее в краевой прокуратуре, инцидент произошел в воскресенье на базе отдыха "Андреевский парк" в станице Динская. По данным следствия, ребенок с матерью зашли в детскую игровую зону. Там были четыре надувных батута, которые затем опрокинулись вместе с мальчиком. Он получил травмы и был срочно госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь
Вчера, 08:20
"Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
 
Динской районКраснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
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