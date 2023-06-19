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В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
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21:01 19.06.2023 (обновлено: 21:04 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879243950.html
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:01
2023-06-19T21:04
в мире
атлантический океан
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский телеканал CBS News. Представитель службы подтвердил, что "в настоящее время ведется поисково-спасательная операция" у побережья острова Ньюфаундленд. Пока неизвестно, сколько людей находятся на борту аппарата, и есть ли они там вообще. Подводные экскурсии к месту крушения рекламирует компания OceanGate Expeditions по цене от 250 тысяч долларов в период с мая по июнь. На сайте OceanGate Expeditions говорится, что погружения продолжаются третий год подряд. В компании не ответили на звонки РИА Новости. Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
https://ria.ru/20230619/titanik-1879201858.html
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в мире, атлантический океан
В мире, Атлантический океан
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"

В Атлантическом океане начали поиск батискафа, доставляющего туристов к "Титанику"

© 20th Century Fox Film Corporation (1997) "Титаник"
 Титаник
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
"Титаник". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский телеканал CBS News.
Представитель службы подтвердил, что "в настоящее время ведется поисково-спасательная операция" у побережья острова Ньюфаундленд.
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Вчера, 17:02
Пока неизвестно, сколько людей находятся на борту аппарата, и есть ли они там вообще.
Подводные экскурсии к месту крушения рекламирует компания OceanGate Expeditions по цене от 250 тысяч долларов в период с мая по июнь. На сайте OceanGate Expeditions говорится, что погружения продолжаются третий год подряд.
В компании не ответили на звонки РИА Новости.
Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
 
В миреАтлантический океан
 
 
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