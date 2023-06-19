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В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T21:01
2023-06-19T21:01
2023-06-19T21:04
в мире
атлантический океан
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский телеканал CBS News. Представитель службы подтвердил, что "в настоящее время ведется поисково-спасательная операция" у побережья острова Ньюфаундленд. Пока неизвестно, сколько людей находятся на борту аппарата, и есть ли они там вообще. Подводные экскурсии к месту крушения рекламирует компания OceanGate Expeditions по цене от 250 тысяч долларов в период с мая по июнь. На сайте OceanGate Expeditions говорится, что погружения продолжаются третий год подряд. В компании не ответили на звонки РИА Новости. Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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в мире, атлантический океан
В мире, Атлантический океан
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
В Атлантическом океане начали поиск батискафа, доставляющего туристов к "Титанику"