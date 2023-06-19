https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879243950.html

В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"

В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику" - РИА Новости, 19.06.2023

В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"

Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T21:01

2023-06-19T21:01

2023-06-19T21:04

в мире

атлантический океан

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Береговая охрана США участвует в поисках подводного аппарата, который возит туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, передает американский телеканал CBS News. Представитель службы подтвердил, что "в настоящее время ведется поисково-спасательная операция" у побережья острова Ньюфаундленд. Пока неизвестно, сколько людей находятся на борту аппарата, и есть ли они там вообще. Подводные экскурсии к месту крушения рекламирует компания OceanGate Expeditions по цене от 250 тысяч долларов в период с мая по июнь. На сайте OceanGate Expeditions говорится, что погружения продолжаются третий год подряд. В компании не ответили на звонки РИА Новости. Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.

https://ria.ru/20230619/titanik-1879201858.html

атлантический океан

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в мире, атлантический океан