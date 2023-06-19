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В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ
В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ
На борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане, находились пять человек, пишет газета Guardian со... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:51
2023-06-19T18:51
2023-06-19T20:11
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане, находились пять человек, пишет газета Guardian со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.Как уточняется, доставкой туристов к обломкам корабля на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На ее сайте есть реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз фирма писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".Ранее сегодня стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в компании OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа. При этом о наличии на борту пассажиров-туристов они не сообщили.Канадский телеканал СВС, ссылаясь на вождя индейского народа микмаков, которым принадлежит судно для запуска этого аппарата, передает, что батискаф объявили пропавшим накануне вечером после того, как он не вернулся в срок.Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
https://ria.ru/20230517/kater-1872481230.html
https://ria.ru/20230529/yakhta-1874804309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, титаник (судно), в мире, новости - туризм
Туризм, США, Титаник (судно), В мире, Новости - Туризм
В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ
Guardian: в батискафе, пропавшем в районе обломков Титаника в Атлантике, было пять человек
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
На борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане, находились пять человек, пишет газета Guardian
со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.
Как уточняется, доставкой туристов к обломкам корабля на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. На ее сайте есть реклама семидневного путешествия стоимостью 250 тысяч долларов. Последний раз фирма писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.
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По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".
Ранее сегодня стало известно, что американская береговая охрана США
ищет батискаф, возивший людей к "Титанику
". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в компании OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа. При этом о наличии на борту пассажиров-туристов они не сообщили.
Канадский телеканал СВС, ссылаясь на вождя индейского народа микмаков, которым принадлежит судно для запуска этого аппарата, передает, что батискаф объявили пропавшим накануне вечером после того, как он не вернулся в срок.
Лайнер "Титаник" в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 метров в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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