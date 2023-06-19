https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179700.html
Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС
Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2023
Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС
Бангладеш официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили РИА Новости в канцелярии... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:33
2023-06-19T15:33
2023-06-19T15:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду."Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.Бангладеш в настоящее время признана "Другом БРИКС" и приняла участие во встрече министров иностранных дел "Друзей БРИКС" в пятницу.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, брикс
Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС
Правительство Бангладеш подтвердило подачу заявки на членство страны в БРИКС
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.
Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины
и президента ЮАР Сирила Рамафосы
в Женеве
в прошлую среду.
"Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.
Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС
Бангладеш в настоящее время признана "Другом БРИКС" и приняла участие во встрече министров иностранных дел "Друзей БРИКС" в пятницу.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет
, Аргентина
, Иран
, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия
, Турция
, Саудовская Аравия
. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.
Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС