https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179700.html

Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС

Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2023

Бангладеш подтвердила подачу заявки на членство в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили РИА Новости в канцелярии... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:48

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бангладеш

брикс

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн – РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.Ранее издание Dhaka Tribune писало, что запрос на вступление в организацию был послан после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду."Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, и в настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите организации, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.Бангладеш в настоящее время признана "Другом БРИКС" и приняла участие во встрече министров иностранных дел "Друзей БРИКС" в пятницу.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано России.

https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html

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бангладеш

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бангладеш, брикс