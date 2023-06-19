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Эксперт сообщил о сохранении диалога с Западом по Арктике - РИА Новости, 19.06.2023
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03:39 19.06.2023 (обновлено: 03:45 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/arktika-1879043741.html
Эксперт сообщил о сохранении диалога с Западом по Арктике
Эксперт сообщил о сохранении диалога с Западом по Арктике - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперт сообщил о сохранении диалога с Западом по Арктике
Сотрудничество с западными странами пока на паузе, но общение сохраняется на уровне экспертов, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:39
2023-06-19T03:45
россия
дания
исландия
александр макаров
владимир путин
арктический совет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сотрудничество с западными странами пока на паузе, но общение сохраняется на уровне экспертов, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. При этом директор института отметил, что общение между экспертами сохраняется. "Этот ручеек необходимо сохранять, потому что если это прекратится, то потом возобновление будет очень сложным. На уровне экспертов коллеги проявляют большой интерес к проектам, которые мы продолжаем выполнять и формирует новые, например, систему мониторинга, которую мы запустили в этом году", - добавил Макаров. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В мае этого года в Ямало-Ненецком автономном округе запустили первый пункт будущей государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты. Разработать систему поручил президент РФ Владимир Путин. По его словам, развитие системы мониторинга таяния вечной мерзлоты в Арктике позволит принимать эффективные управленческие решения, в том числе в рамках развития международной кооперации в регионе. Всего планируется построить 140 пунктов мониторинга многолетнемерзлых пород к 2025 году.
https://ria.ru/20230617/resursy-1878849431.html
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россия, дания, исландия, александр макаров, владимир путин, арктический совет
Россия, Дания, Исландия, Александр Макаров, Владимир Путин, Арктический совет
Эксперт сообщил о сохранении диалога с Западом по Арктике

Глава ААНИИ Макаров: сотрудничество с Западом по Арктике на паузе, но диалог сохраняется

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сотрудничество с западными странами пока на паузе, но общение сохраняется на уровне экспертов, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
При этом директор института отметил, что общение между экспертами сохраняется.
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"Этот ручеек необходимо сохранять, потому что если это прекратится, то потом возобновление будет очень сложным. На уровне экспертов коллеги проявляют большой интерес к проектам, которые мы продолжаем выполнять и формирует новые, например, систему мониторинга, которую мы запустили в этом году", - добавил Макаров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
В мае этого года в Ямало-Ненецком автономном округе запустили первый пункт будущей государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты. Разработать систему поручил президент РФ Владимир Путин. По его словам, развитие системы мониторинга таяния вечной мерзлоты в Арктике позволит принимать эффективные управленческие решения, в том числе в рамках развития международной кооперации в регионе. Всего планируется построить 140 пунктов мониторинга многолетнемерзлых пород к 2025 году.
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