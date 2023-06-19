https://ria.ru/20230619/agora-1879148986.html

Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России - РИА Новости, 19.06.2023

Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:25

2023-06-19T14:25

2023-06-19T15:51

генеральная прокуратура рф

агора

россия

павел чиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".В ведомстве добавили, что организация "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.В марте Минюст признал иноагентом главу "Агоры" юриста Павла Чикова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230428/npo-1868450706.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, агора, россия, павел чиков