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Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России - РИА Новости, 19.06.2023
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:25
2023-06-19T14:25
2023-06-19T15:51
генеральная прокуратура рф
агора
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павел чиков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".В ведомстве добавили, что организация "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.В марте Минюст признал иноагентом главу "Агоры" юриста Павла Чикова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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генеральная прокуратура рф, агора, россия, павел чиков
Генеральная прокуратура РФ, Агора, Россия, Павел Чиков
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность правозащитной группы "Агора" нежелательной в России
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила пресс-служба ведомства.
«
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
В ведомстве добавили, что организация "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.
В марте Минюст признал иноагентом главу "Агоры" юриста Павла Чикова*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
Генпрокуратура признала деятельность польской НПО нежелательной в России