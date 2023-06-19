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Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России - РИА Новости, 19.06.2023
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14:25 19.06.2023 (обновлено: 15:51 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/agora-1879148986.html
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России - РИА Новости, 19.06.2023
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:25
2023-06-19T15:51
генеральная прокуратура рф
агора
россия
павел чиков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила пресс-служба ведомства.&quot;По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд &quot;Право-София&quot;, международная правозащитная группа &quot;Агора&quot;), Болгария&quot;, — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".В ведомстве добавили, что организация "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.В марте Минюст признал иноагентом главу "Агоры" юриста Павла Чикова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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генеральная прокуратура рф, агора, россия, павел чиков
Генеральная прокуратура РФ, Агора, Россия, Павел Чиков
Генпрокуратура признала деятельность группы "Агора" нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность правозащитной группы "Агора" нежелательной в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Международная правозащитная группа "Агора", сообщила пресс-служба ведомства.
«

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", — говорится в пресс-релизе.

Как утверждается, ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
В ведомстве добавили, что организация "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.
В марте Минюст признал иноагентом главу "Агоры" юриста Павла Чикова*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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Генеральная прокуратура РФАгораРоссияПавел Чиков
 
 
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