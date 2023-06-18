https://ria.ru/20230618/zelenskiy-1879028563.html

Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023

Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-18T21:04

2023-06-18T21:04

2023-06-19T00:24

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адольф гитлер

пмэф 2023

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новости официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа. По словам главы российского государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера. Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил в интервью израильскому телеканалу I24News, что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль, которая, как ожидается, прилетит в Тель-Авив сегодня вечером. "На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", — заявил Хайят, подчеркнув, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем.В канцелярии премьер-министра Израиля соответствующий запрос РИА Новости переадресовали в МИД страны, отметив, что информации о планах прокомментировать эту ситуацию нет.

https://ria.ru/20230617/putin-1878850800.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" 2023-06-18T21:04 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир зеленский, владимир путин, адольф гитлер, пмэф 2023