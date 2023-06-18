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Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023
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21:04 18.06.2023 (обновлено: 00:24 19.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zelenskiy-1879028563.html
Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023
Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-18T21:04
2023-06-19T00:24
в мире
израиль
россия
тель-авив
владимир зеленский
владимир путин
адольф гитлер
пмэф 2023
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новости официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа. По словам главы российского государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера. Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил в интервью израильскому телеканалу I24News, что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль, которая, как ожидается, прилетит в Тель-Авив сегодня вечером. &quot;На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему&quot;, — заявил Хайят, подчеркнув, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем.В канцелярии премьер-министра Израиля соответствующий запрос РИА Новости переадресовали в МИД страны, отметив, что информации о планах прокомментировать эту ситуацию нет.
https://ria.ru/20230617/putin-1878850800.html
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96
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Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
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в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир зеленский, владимир путин, адольф гитлер, пмэф 2023
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Адольф Гитлер, ПМЭФ 2023
Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля воздержался от комментариев по поводу слов Путина о происхождении Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. МИД Израиля на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента России Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского, сообщил в комментарии РИА Новости официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.
В пятницу Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют Зеленского не евреем, а позором еврейского народа. По словам главы российского государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
"Голос мудрости". Во Франции восхитились словами Путина о Зеленском
17 июня, 10:58
Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук отметил в интервью израильскому телеканалу I24News, что Киев ожидает от правительства Израиля публичного осуждения высказывания президента России о Зеленском. По его мнению, отказ от подобного осуждения может привести к отсрочке или отмене визита супруги Зеленского в Израиль, которая, как ожидается, прилетит в Тель-Авив сегодня вечером.
«

"На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему", — заявил Хайят, подчеркнув, что не исключает некой реакции внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем.

В канцелярии премьер-министра Израиля соответствующий запрос РИА Новости переадресовали в МИД страны, отметив, что информации о планах прокомментировать эту ситуацию нет.
 
В миреИзраильРоссияТель-АвивВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАдольф ГитлерПМЭФ 2023
 
 
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