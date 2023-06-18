https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html

При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод

При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод - РИА Новости, 18.06.2023

При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод

Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, повреждения получил сахарный завод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:47

2023-06-18T17:47

2023-06-18T18:16

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, повреждения получил сахарный завод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. "Три населённых пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет. В Тёткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", - написал губернатор. Старовойт добавил, что в поселке Глушково было зафиксировано более 10 прилётов. Из-за повреждения линий электропередачи некоторая часть населённого пункта осталась без электричества. Ожидается, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно. В связи с этим подомовой обход в данном районе продолжается. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины