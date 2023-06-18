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При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 18.06.2023 (обновлено: 18:16 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html
При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод
При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод - РИА Новости, 18.06.2023
При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод
Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, повреждения получил сахарный завод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:47
2023-06-18T18:16
специальная военная операция на украине
курская область
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, повреждения получил сахарный завод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале. "Три населённых пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет. В Тёткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", - написал губернатор. Старовойт добавил, что в поселке Глушково было зафиксировано более 10 прилётов. Из-за повреждения линий электропередачи некоторая часть населённого пункта осталась без электричества. Ожидается, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно. В связи с этим подомовой обход в данном районе продолжается. В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html
курская область
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курская область, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод

В результате обстрела ВСУ Курской области получил повреждения сахарный завод

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, повреждения получил сахарный завод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Три населённых пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, пострадавших нет. В Тёткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", - написал губернатор.
Старовойт добавил, что в поселке Глушково было зафиксировано более 10 прилётов. Из-за повреждения линий электропередачи некоторая часть населённого пункта осталась без электричества. Ожидается, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно. В связи с этим подомовой обход в данном районе продолжается.
В Глушковском районе 29 января под удар попал поселок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение.
Кроме того, 19 мая прошлого года в Теткино Глушковского района под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер, а 10 октября ранения получили мужчина и женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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