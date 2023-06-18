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Залужный может находиться за границей Украины, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 18.06.2023 (обновлено: 12:36 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zaluzhnyy-1878974972.html
Залужный может находиться за границей Украины, заявил Путин
Залужный может находиться за границей Украины, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2023
Залужный может находиться за границей Украины, заявил Путин
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, кадры с мероприятия выложил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:02
2023-06-18T12:36
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, кадры с мероприятия выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале."Ну вы у него ( Залужного. — Прим. ред.) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", — сказал глава государства.Так Путин ответил одному из военных корреспондентов, отметившему, что присутствующие думают, что президенту известно местонахождение главкома ВСУ.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230614/zaluzhnyy-1878134272.html
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владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина, павел зарубин
Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Павел Зарубин
Залужный может находиться за границей Украины, заявил Путин

Президент России Путин допустил, что главком ВСУ Залужный находится за границей Украины

© AFP 2023 / Sergei SupinskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами, кадры с мероприятия выложил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
"Ну вы у него ( Залужного. — Прим. ред.) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", — сказал глава государства.
Так Путин ответил одному из военных корреспондентов, отметившему, что присутствующие думают, что президенту известно местонахождение главкома ВСУ.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.
Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО сообщили, что он уведомил альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраинаПавел Зарубин
 
 
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