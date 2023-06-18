https://ria.ru/20230618/vzryvy-1879021461.html
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:18
2023-06-18T19:18
2023-06-18T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожской области", - пишет "Страна". В подконтрольной Киеву части Запорожской области в 18.23 (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Страна.ua: в подконтрольной Киеву части Запорожской области слышны взрывы