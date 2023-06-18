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Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня - РИА Новости, 18.06.2023
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17:34 18.06.2023 (обновлено: 18:43 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vybory-1879011904.html
Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня
Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня - РИА Новости, 18.06.2023
Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня
Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил журналистам, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 21 июня для выдвижения в мэры Москвы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:34
2023-06-18T18:43
политика
москва
госдума рф
мосгоризбирком
московская городская дума
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил журналистам, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 21 июня для выдвижения в мэры Москвы. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии в воскресенье. "Очень скоро, мне моя команда подсказывает, что в среду, это один из этапов", - сказал он журналистам. По его словам, предстоит ещё сбор подписей и много работы с муниципальными депутатами. "Весь август нас ждёт яркая компания, уже более 1000 активистов записались, чтобы в ней поучаствовать", - добавил парламентарий. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230615/vybory-1878332632.html
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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком, московская городская дума
Политика, Москва, Госдума РФ, Мосгоризбирком, Московская городская дума
Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня

Даванков заявил, что подаст документы в Мосгоризбирком 21 июня на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил журналистам, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 21 июня для выдвижения в мэры Москвы.
"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии в воскресенье.
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"Очень скоро, мне моя команда подсказывает, что в среду, это один из этапов", - сказал он журналистам.
По его словам, предстоит ещё сбор подписей и много работы с муниципальными депутатами.
"Весь август нас ждёт яркая компания, уже более 1000 активистов записались, чтобы в ней поучаствовать", - добавил парламентарий.
Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
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