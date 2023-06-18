https://ria.ru/20230618/vybory-1879011904.html

Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня

Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня - РИА Новости, 18.06.2023

Даванков подаст документы на выборы мэра Москвы 21 июня

Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил журналистам, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 21 июня для выдвижения в мэры Москвы. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:34

2023-06-18T17:34

2023-06-18T18:43

политика

москва

госдума рф

мосгоризбирком

московская городская дума

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщил журналистам, что планирует подать документы в Мосгоризбирком 21 июня для выдвижения в мэры Москвы. "Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии в воскресенье. "Очень скоро, мне моя команда подсказывает, что в среду, это один из этапов", - сказал он журналистам. По его словам, предстоит ещё сбор подписей и много работы с муниципальными депутатами. "Весь август нас ждёт яркая компания, уже более 1000 активистов записались, чтобы в ней поучаствовать", - добавил парламентарий. Ранее, 7 июня, Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.

https://ria.ru/20230615/vybory-1878332632.html

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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком, московская городская дума