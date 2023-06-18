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"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
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16:19 18.06.2023 (обновлено: 17:54 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vsu-1879005266.html
"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ
"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ
Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:19
2023-06-18T17:54
в мире
франция
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde.По информации журналистов, провалы в украинском контрнаступлении провоцируют все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов."Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — пояснила журналистка Элиз Венсан.Многие курсы в среднем занимали менее двух месяцев, часто — около трех недель, сообщили инструкторы, опрошенные изданием. За это время офицерам предстояло провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Офицеры НАТО добавили, что вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации."Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — заявил офицер-инструктор.Также Le Monde сообщила, что французским солдатам дали инструкции не стремиться устанавливать с обучаемыми личные связи, а также соблюдать культурную и профессиональную дистанцию, чтобы инструкторы не испытывали эмоциональной привязанности к украинцам.
https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html
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в мире, франция, вооруженные силы украины, нато
В мире, Франция, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ

Le Monde: французским инструкторам НАТО запретили дружить с украинскими солдатами

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde.
По информации журналистов, провалы в украинском контрнаступлении провоцируют все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов.
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"Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — пояснила журналистка Элиз Венсан.
Многие курсы в среднем занимали менее двух месяцев, часто — около трех недель, сообщили инструкторы, опрошенные изданием. За это время офицерам предстояло провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Офицеры НАТО добавили, что вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации.
«
"Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — заявил офицер-инструктор.
Также Le Monde сообщила, что французским солдатам дали инструкции не стремиться устанавливать с обучаемыми личные связи, а также соблюдать культурную и профессиональную дистанцию, чтобы инструкторы не испытывали эмоциональной привязанности к украинцам.
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