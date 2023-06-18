"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ
Le Monde: французским инструкторам НАТО запретили дружить с украинскими солдатами
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde.
По информации журналистов, провалы в украинском контрнаступлении провоцируют все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов.
"Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — пояснила журналистка Элиз Венсан.
Многие курсы в среднем занимали менее двух месяцев, часто — около трех недель, сообщили инструкторы, опрошенные изданием. За это время офицерам предстояло провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Офицеры НАТО добавили, что вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации.
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"Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — заявил офицер-инструктор.
Также Le Monde сообщила, что французским солдатам дали инструкции не стремиться устанавливать с обучаемыми личные связи, а также соблюдать культурную и профессиональную дистанцию, чтобы инструкторы не испытывали эмоциональной привязанности к украинцам.