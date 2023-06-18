https://ria.ru/20230618/vsu-1879005266.html

"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ

"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

"Бросались, как стадо": инструкторы НАТО откровенно оценили солдат ВСУ

Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:19

2023-06-18T16:19

2023-06-18T17:54

в мире

франция

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Западные инструкторы НАТО проводят для солдат ВСУ только краткосрочные курсы, после которых им запрещено поддерживать связь с обучаемыми, сообщила французская газета Le Monde.По информации журналистов, провалы в украинском контрнаступлении провоцируют все больше разговоров об уровне подготовки солдат ВСУ и самих натовских инструкторов."Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — пояснила журналистка Элиз Венсан.Многие курсы в среднем занимали менее двух месяцев, часто — около трех недель, сообщили инструкторы, опрошенные изданием. За это время офицерам предстояло провести для украинских солдат всеобщее военное обучение по темам "минная война", "работа санитарных служб", "боевые действия в городских условиях", "бронетанковая разведка" и "командование объединенной механизированной боевой группировкой". Офицеры НАТО добавили, что вне зависимости от опыта присланным во Францию солдатам ВСУ не хватало организации."Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — заявил офицер-инструктор.Также Le Monde сообщила, что французским солдатам дали инструкции не стремиться устанавливать с обучаемыми личные связи, а также соблюдать культурную и профессиональную дистанцию, чтобы инструкторы не испытывали эмоциональной привязанности к украинцам.

https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html

https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, франция, вооруженные силы украины, нато