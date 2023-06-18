https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:52
2023-06-18T13:52
2023-06-18T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин."За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
https://ria.ru/20230618/ka-52-1878979978.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях, особенно Запорожском
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины
продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области
. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
"За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР
и Новодаровка Запорожской области.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка
, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка
и Победа ДНР.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
Ка-52 уничтожил движущуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"