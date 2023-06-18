https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:52

2023-06-18T13:52

2023-06-18T14:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин."За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

https://ria.ru/20230618/ka-52-1878979978.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика