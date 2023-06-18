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ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 18.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 18.06.2023 (обновлено: 14:13 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vsu-1878991066.html
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях
Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:52
2023-06-18T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин."За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях

Минобороны: ВСУ продолжили попытки наступления на трех направлениях, особенно Запорожском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях за сутки почти 800 военнослужащих и 70 танков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении.
Как уточнили в министерстве, противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии все атаки противника отражены. Кроме того, в результате комплексного огневого поражения четырех колонн резервов противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин.
"За сутки в ходе боевых действий только на Запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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На южнодонецком направлении, в районе Времевского выступа, решительными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии в течение суток отражены четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь ДНР и Новодаровка Запорожской области.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две – "Bradley", а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Striker", а также гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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