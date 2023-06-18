https://ria.ru/20230618/vrachi-1878977163.html

Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023

Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что врачебному искусству посвящают себя люди искренние и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:28

2023-06-18T11:28

2023-06-18T11:28

михаил мишустин

здоровье - общество

день медицинского работника в россии

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что врачебному искусству посвящают себя люди искренние и неравнодушные, способные сопереживать, проявлять сострадание, выдержку и решительность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с Днём медицинского работника. Этот праздник важен не только для тех, кто трудится в сфере здравоохранения, но и для миллионов россиян. Профессия медика является одной из самых благородных и во многом героических. Пользуется большим уважением и признанием в обществе. Требует глубоких знаний, точности, оперативности и внимания. Ежедневно вы принимаете решения, от которых зависит судьба, а зачастую и жизнь пациентов", - говорится в телеграмме. Премьер-министр отметил, что сохранение населения, здоровье и благополучие людей являются одной из национальных целей развития страны и приоритетным направлением работы правительства. По его словам, во всех регионах модернизируется первичное звено, строятся современные больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, онкологические и сосудистые центры, которые оснащаются новейшим оборудованием. Мишустин подчеркнул, что особое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинской помощи, включая реабилитацию, а также внедрению корпоративных программ укрепления общественного здоровья. "Многое делается для демографического развития, охраны материнства и детства", - подчеркнул он. "Дорогие друзья! Справедливо считается, что врачебному искусству посвящают себя люди искренние и неравнодушные, способные сопереживать, проявлять сострадание, выдержку и решительность. Хочу поблагодарить всех вас за преданность своему призванию. И пожелать успехов, счастья, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим семьям", - добавляется в сообщении. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году День медицинского работника выпал на 18 июня.

https://ria.ru/20230615/onkologiya-1878229175.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, здоровье - общество, день медицинского работника в россии, россия