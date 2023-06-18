https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину - РИА Новости, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
На предстоящей неделе в Лондоне намечено большое и пафосное мероприятие под названием Международная конференция по восстановлению Украины. Британские... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:00
2023-06-18T08:00
2023-06-18T14:13
россия
украина
мариуполь
владимир путин
дарио франческини
всемирный банк
аналитика
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На предстоящей неделе в Лондоне намечено большое и пафосное мероприятие под названием Международная конференция по восстановлению Украины. Британские организаторы анонсируют участие более тысячи инвесторов из 61 страны мира. Ожидаются высокие гости, лидеры государств и правительств, министры и миллиардеры, а также лично король Британии. Прямиком из Китая туда планирует приехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Британский премьер Риши Сунак уже заранее распространил в прессе свою высокопарную речь с призывом к бизнесу "инвестировать в Украину".Но вот что интересно: если на первой подобной конференции в швейцарском Лугано речь в основном шла о послевоенном восстановлении Украины, то, исходя из анонсируемой речи Сунака, надежды Запада на быстрое окончание боевых действий после фактического провала украинского контрнаступления растаяли и, соответственно, бизнесменов скорее призывают не дать Украине полностью разориться до завершения войны.Характерна и цель, которую официально декларируют организаторы Лондонской конференции. Оказывается, она должна "продемонстрировать президенту Путину, что его попытки разрушить Украину только создадут более сильную, более процветающую и более объединенную европейскую нацию". То есть не для Украины это мероприятие намечается, а для демонстрации чего-то там президенту России!А некоторые эксперты даже подозревают, что единственным бенефициаром Лондонской конференции будут… британские кейтеринговые фирмы, авиакомпании и гостиницы, обслуживающие гостей. Во всяком случае, именно это опасение высказал известный британский профессор Тимоти Эш, который последний год только и занимается тем, что лоббирует грабеж российских финансов Западом. Любопытно, что статью по этому поводу он разместил на сайте не менее известной лоббистской структуры — Центра анализа европейской политики, который задолго до начала спецоперации на Украине пропагандировал распад и дележ России. Но что-то со статьей не сложилось, почему-то она была быстро удалена с сайта, а найти на данный момент ее можно только в кэше интернета. Видимо, лоббисты несколько разошлись в оценках и способах дележа средств.Так вот, в этой статье профессор Эш полагает уже, что на восстановление Украины потребуется ни много ни мало более триллиона долларов! В то время как еще недавно Всемирный банк рассчитал сумму 411 миллиардов. Ставки растут, куш становится все более и более лакомым.Вот только реально восстанавливать Украину никто не намерен. О чем свидетельствует намерение США вслед за британцами поставить на поле боя снаряды с обедненным ураном.То есть Украину этими снарядами британцы и американцы намерены похоронить, лишив ее даже надежды на единственный оставшийся прибыльный бизнес — сельское хозяйство. И кто-то после этого всерьез верит в стремление Запада что-то там отстроить или восстановить? Да уж, да уж, можно посмотреть на опыт Кабула.Уж сколько конференций "по восстановлению Афганистана" проводили точно так же в начале нулевых годов! Какие пафосные речи говорились! И главное, какие средства выделялись! Теперь проводят другие конференции, под лозунгом: "Афганистан, где мир потерял гуманизм". И хотя бы кто-то задался вопросом: а куда же делись все те миллиарды, выделявшиеся якобы на восстановление? Так распилили же! На что все эти "инвесторы" надеются с не меньшей силой. Еще бы, когда на кону суммы, исчисляющиеся уже триллионами!Сейчас обязательной частью любых гастролей западных лидеров на Украину является посещение Бучи или Ирпеня. Они с удовольствием позируют напротив разрушенных и поврежденных зданий (забывая, что обстреливала эти города Украина, когда там стояли российские солдаты!), сокрушаются и… уезжают. Отремонтировать? А зачем?Вспомним, как итальянский министр культуры Дарио Франческини в марте прошлого года тожественно заявлял: "Италия готова восстановить театр в Мариуполе. Кабинет министров одобрил мое предложение выделить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству". Ах, как красиво же сказано!И? Так и хочется спросить и этого Франческини, и итальянское правительство: где же эти ресурсы? Владимир Путин недавно посещал восстановленную Россией филармонию Мариуполя. А вот итальянских денег на восстановление театра никто пока не видел.То же самое нас, конечно, ждет и на шумной конференции в Лондоне. Услышим такие же трескучие фразы о "восстановлении" и "возрождении" Украины. Но основным будет вопрос, заданный профессором Эшем: как отнять у России ее миллиарды, а затем поделить их между "восстановителями"? Главное, потом не спрашивать, куда девались эти деньги. Как в случае с "восстановлением" Афганистана или театра в Мариуполе.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875087636.html
https://ria.ru/20230601/polsha-1875608188.html
https://ria.ru/20230313/vosstanovlenie-1857636827.html
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Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
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россия, украина, мариуполь, владимир путин, дарио франческини, всемирный банк, аналитика
Россия, Украина, Мариуполь, Владимир Путин, Дарио Франческини, Всемирный банк, Аналитика
На предстоящей неделе в Лондоне намечено большое и пафосное мероприятие под названием Международная конференция по восстановлению Украины. Британские организаторы анонсируют
участие более тысячи инвесторов из 61 страны мира. Ожидаются высокие гости, лидеры государств и правительств, министры и миллиардеры, а также лично король Британии. Прямиком из Китая туда планирует приехать госсекретарь США Энтони Блинкен. Британский премьер Риши Сунак уже заранее распространил
в прессе свою высокопарную речь с призывом к бизнесу "инвестировать в Украину".
Но вот что интересно: если на первой подобной конференции в швейцарском Лугано речь в основном шла о послевоенном восстановлении Украины, то, исходя из анонсируемой речи Сунака, надежды Запада на быстрое окончание боевых действий после фактического провала украинского контрнаступления растаяли и, соответственно, бизнесменов скорее призывают не дать Украине полностью разориться до завершения войны.
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Характерна и цель, которую официально декларируют организаторы Лондонской конференции. Оказывается, она должна "продемонстрировать президенту Путину, что его попытки разрушить Украину только создадут более сильную, более процветающую и более объединенную европейскую нацию". То есть не для Украины это мероприятие намечается, а для демонстрации чего-то там президенту России!
А некоторые эксперты даже подозревают, что единственным бенефициаром Лондонской конференции будут… британские кейтеринговые фирмы, авиакомпании и гостиницы, обслуживающие гостей. Во всяком случае, именно это опасение высказал известный британский профессор Тимоти Эш, который последний год только и занимается тем, что лоббирует грабеж российских финансов Западом. Любопытно, что статью по этому поводу он разместил на сайте не менее известной лоббистской структуры — Центра анализа европейской политики, который задолго до начала спецоперации на Украине пропагандировал
распад и дележ России. Но что-то со статьей не сложилось, почему-то она была быстро удалена с сайта, а найти на данный момент ее можно только в кэше интернета. Видимо, лоббисты несколько разошлись в оценках и способах дележа средств.
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Так вот, в этой статье профессор Эш полагает уже, что на восстановление Украины потребуется ни много ни мало более триллиона долларов! В то время как еще недавно Всемирный банк рассчитал
сумму 411 миллиардов. Ставки растут, куш становится все более и более лакомым.
Вот только реально восстанавливать Украину никто не намерен. О чем свидетельствует намерение США вслед за британцами поставить
на поле боя снаряды с обедненным ураном.
То есть Украину этими снарядами британцы и американцы намерены похоронить, лишив ее даже надежды на единственный оставшийся прибыльный бизнес — сельское хозяйство. И кто-то после этого всерьез верит в стремление Запада что-то там отстроить или восстановить? Да уж, да уж, можно посмотреть на опыт Кабула.
Уж сколько конференций "по восстановлению Афганистана" проводили
точно так же в начале нулевых годов! Какие пафосные речи говорились! И главное, какие средства выделялись! Теперь проводят
другие конференции, под лозунгом: "Афганистан, где мир потерял гуманизм". И хотя бы кто-то задался вопросом: а куда же делись все те миллиарды, выделявшиеся якобы на восстановление? Так распилили же! На что все эти "инвесторы" надеются с не меньшей силой. Еще бы, когда на кону суммы, исчисляющиеся уже триллионами!
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Сейчас обязательной частью любых гастролей западных лидеров на Украину является посещение Бучи или Ирпеня. Они с удовольствием позируют напротив разрушенных и поврежденных зданий (забывая, что обстреливала эти города Украина, когда там стояли российские солдаты!), сокрушаются и… уезжают. Отремонтировать? А зачем?
Вспомним, как итальянский министр культуры Дарио Франческини в марте прошлого года тожественно заявлял: "Италия готова восстановить театр в Мариуполе. Кабинет министров одобрил мое предложение выделить Украине ресурсы и средства для его восстановления в кратчайшие сроки. Театры всех стран принадлежат всему человечеству". Ах, как красиво же сказано!
И? Так и хочется спросить и этого Франческини, и итальянское правительство: где же эти ресурсы? Владимир Путин недавно посещал
восстановленную Россией филармонию Мариуполя. А вот итальянских денег на восстановление театра никто пока не видел.
То же самое нас, конечно, ждет и на шумной конференции в Лондоне. Услышим такие же трескучие фразы о "восстановлении" и "возрождении" Украины. Но основным будет вопрос, заданный профессором Эшем: как отнять у России ее миллиарды, а затем поделить их между "восстановителями"? Главное, потом не спрашивать, куда девались эти деньги. Как в случае с "восстановлением" Афганистана или театра в Мариуполе.
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