https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888179.html

Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию

Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию - РИА Новости, 19.03.2023

Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:07

2023-03-19T09:07

2023-03-19T09:19

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

донецкая народная республика

общество

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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония", - рассказал Хуснуллин. Он рассказал, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. "Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью", - сказал он.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html

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"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе "Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе 2023-03-19T09:07 true PT0M51S

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Ольга Фомченкова

мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, общество