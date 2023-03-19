Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 19.03.2023 (обновлено: 09:19 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888179.html
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:07
2023-03-19T09:19
мариуполь
марат хуснуллин
владимир путин
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858888501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a23005d0a11fc8967d6eeaab482d6f8.jpg
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония", - рассказал Хуснуллин. Он рассказал, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. "Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью", - сказал он.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
2023-03-19T09:07
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858888501_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_854539b0c8f6d2f4151d9d74d0c15da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, общество
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Общество
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию

Хуснуллин показал Путину в Мариуполе филармонию, которую восстановили за три месяца

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония", - рассказал Хуснуллин.
Он рассказал, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. "Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью", - сказал он.
Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя
09:10
 
МариупольМарат ХуснуллинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала