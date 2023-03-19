https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888179.html
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию - РИА Новости, 19.03.2023
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:07
2023-03-19T09:07
2023-03-19T09:19
мариуполь
марат хуснуллин
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МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города. "Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония", - рассказал Хуснуллин. Он рассказал, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. "Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью", - сказал он.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858888334.html
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"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
"Удобно и красиво": Путин о филармонии в Мариуполе
2023-03-19T09:07
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика, общество
Мариуполь, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Общество
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе восстановленную филармонию
Хуснуллин показал Путину в Мариуполе филармонию, которую восстановили за три месяца
МАРИУПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин показал президенту РФ Владимиру Путину здание филармонии в Мариуполе, рассказал, что ее восстановили за три месяца.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки, сообщил Кремль. В поездке его сопровождал вице-премьер Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию Мариуполя. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.
"Впереди это у нас филармония. Очень красивая получилась филармония", - рассказал Хуснуллин.
Он рассказал, что труппа уже собрана, руководитель приехал из Ставропольского края. "Восстановили буквально за три месяца, восстановили полностью", - сказал он.
Хуснуллин назвал сроки окончания реконструкции центра Мариуполя