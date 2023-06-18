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Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 18.06.2023
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11:12 18.06.2023 (обновлено: 11:20 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/volodin-1878975819.html
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 18.06.2023
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:12
2023-06-18T11:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
вячеслав володин
политика
белоруссия
россия
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ВИТЕБСК, 18 июн - РИА Новости. Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы.В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию."Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.Депутаты парламентского собрания также заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Вячеслав Володин, Политика, Белоруссия, Россия
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

Спикер ГД Володин проведет заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК, 18 июн - РИА Новости. Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы.
В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.
"Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.
На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.
Депутаты парламентского собрания также заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".
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