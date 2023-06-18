https://ria.ru/20230618/volodin-1878975819.html
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 18.06.2023
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:12
2023-06-18T11:12
2023-06-18T11:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
вячеслав володин
политика
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
ВИТЕБСК, 18 июн - РИА Новости. Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы.В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию."Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.Депутаты парламентского собрания также заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".
https://ria.ru/20230529/valyuta-1874779168.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, политика, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Вячеслав Володин, Политика, Белоруссия, Россия
Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства
Спикер ГД Володин проведет заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России
ВИТЕБСК, 18 июн - РИА Новости.
Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает
пресс-служба Госдумы.
В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.
"Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.
На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.
Депутаты парламентского собрания также заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".
Лукашенко ответил на вопрос о создании единой валюты в России и Белоруссии