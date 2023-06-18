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Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства - РИА Новости, 18.06.2023

Володин проведет заседание Парламентского собрания Союзного государства

Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:12

2023-06-18T11:12

2023-06-18T11:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

вячеслав володин

политика

белоруссия

россия

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ВИТЕБСК, 18 июн - РИА Новости. Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер ГД Вячеслав Володин 19 июня проведет заседание 64 сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России в Витебске, сообщает пресс-служба Госдумы.В воскресенье Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию."Девятнадцатого июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64 сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России", - говорится в сообщении пресс-службы.На заседании планируется обсудить работу над модельными законодательными актами, уточнили в пресс-службе.Депутаты парламентского собрания также заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства".

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Влада Копылова

вячеслав володин, политика, белоруссия, россия