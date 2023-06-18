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К сервису VK NFT подключились более 3,7 миллиона пользователей - РИА Новости, 18.06.2023
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08:25 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878961948.html
К сервису VK NFT подключились более 3,7 миллиона пользователей
К сервису VK NFT подключились более 3,7 миллиона пользователей - РИА Новости, 18.06.2023
К сервису VK NFT подключились более 3,7 миллиона пользователей
Более 3,7 миллиона пользователей подключились к сервису VK NFT с момента его запуска в декабре, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:25
2023-06-18T08:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более 3,7 миллиона пользователей подключились к сервису VK NFT с момента его запуска в декабре, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. "Мы расширяем возможности "ВКонтакте", связанные с технологией NFT, начав с самых базовых механик для постепенного вовлечения пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,7 миллиона активных пользователей. Видим большой интерес со стороны брендов, которые приходят к нам и просят рассказать, как это работает и как сделать с ними NFT-дропы (старт продаж коллекции NFT предметов - ред.)", - сказала Краснова. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878956287.html
https://ria.ru/20230618/prilozheniya-1878959885.html
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ПМЭФ-2023, Технологии, ПМЭФ 2023, ПМЭФ, ВКонтакте
К сервису VK NFT подключились более 3,7 миллиона пользователей

К сервису VK NFT с момента его запуска подключились более 3,7 миллиона пользователей

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более 3,7 миллиона пользователей подключились к сервису VK NFT с момента его запуска в декабре, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова.
В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"ВКонтакте" до конца года запустит маркетплейс для торговли NFT-токенами
Вчера, 06:08
"Мы расширяем возможности "ВКонтакте", связанные с технологией NFT, начав с самых базовых механик для постепенного вовлечения пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,7 миллиона активных пользователей. Видим большой интерес со стороны брендов, которые приходят к нам и просят рассказать, как это работает и как сделать с ними NFT-дропы (старт продаж коллекции NFT предметов - ред.)", - сказала Краснова.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава "ВКонтакте" назвала самые популярные мини-приложения в соцсети
Вчера, 07:40
 
ПМЭФ-2023ТехнологииПМЭФ 2023ПМЭФВКонтакте
 
 
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