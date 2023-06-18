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Самый щедрый пользователь VK Donut потратил почти 300 тысяч рублей

Самый щедрый пользователь VK Donut потратил почти 300 тысяч рублей - РИА Новости, 18.06.2023

Самый щедрый пользователь VK Donut потратил почти 300 тысяч рублей

Самый щедрый и активный пользователь сервиса VK Donut с момента его запуска в 2020 году потратил на поддержку любимых сообществ во "ВКонтакте" почти 300 тысяч... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T06:39

2023-06-18T06:39

2023-06-18T06:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самый щедрый и активный пользователь сервиса VK Donut с момента его запуска в 2020 году потратил на поддержку любимых сообществ во "ВКонтакте" почти 300 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "С момента запуска VK Donut в 2020 году самый щедрый и активный пользователь потратил почти 300 тысяч рублей на поддержку любимых сообществ", - сказала Краснова. Она также отметила, что по итогам первого квартала 2023 рост заработка авторов, использующих этот инструмент, составил 178% год к году и превысил 168 миллиона рублей за три месяца. "Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 67% год к году, а число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, в первом квартале увеличилось на 113%", - отметила Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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