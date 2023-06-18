Самый щедрый пользователь VK Donut потратил почти 300 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самый щедрый и активный пользователь сервиса VK Donut с момента его запуска в 2020 году потратил на поддержку любимых сообществ во "ВКонтакте" почти 300 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. "С момента запуска VK Donut в 2020 году самый щедрый и активный пользователь потратил почти 300 тысяч рублей на поддержку любимых сообществ", - сказала Краснова. Она также отметила, что по итогам первого квартала 2023 рост заработка авторов, использующих этот инструмент, составил 178% год к году и превысил 168 миллиона рублей за три месяца. "Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 67% год к году, а число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, в первом квартале увеличилось на 113%", - отметила Краснова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Самый щедрый и активный пользователь сервиса VK Donut с момента его запуска в 2020 году потратил на поддержку любимых сообществ во "ВКонтакте" почти 300 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова.
«
"С момента запуска VK Donut в 2020 году самый щедрый и активный пользователь потратил почти 300 тысяч рублей на поддержку любимых сообществ", - сказала Краснова.
Она также отметила, что по итогам первого квартала 2023 рост заработка авторов, использующих этот инструмент, составил 178% год к году и превысил 168 миллиона рублей за три месяца. "Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 67% год к году, а число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, в первом квартале увеличилось на 113%", - отметила Краснова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.