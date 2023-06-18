https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878955016.html

Марина Краснова: аудитория "ВКонтакте" — это весь мир

Марина Краснова: аудитория "ВКонтакте" — это весь мир - РИА Новости, 18.06.2023

Марина Краснова: аудитория "ВКонтакте" — это весь мир

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов пользователей, заявила генеральный директор компании Марина Краснова. В интервью РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:30

2023-06-18T09:30

2023-06-18T12:32

технологии

россия

интервью

вконтакте

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Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в мире в мае достигла рекордных 107 миллионов пользователей, заявила генеральный директор компании Марина Краснова. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ она рассказала о доходах блогеров, рекордных донатах, в каких сервисах соцсети пользователи проводят больше всего времени, об интернете, основанном на блокчейне, а также поделилась мнением о современных VR-устройствах. Беседовал Алексей Чалов.— Какая сейчас аудитория у "ВКонтакте"— Наша аудитория растет постоянно, мы регулярно показываем это в наших квартальных отчетах. Последний квартал вновь это подтвердил. Мы увидели рост более чем на 11% год к году в ежедневной и ежемесячной аудитории. В мае мы установили новый рекорд: ежемесячная аудитория "ВКонтакте" в России составила 84 миллиона человек. Также в мае мы установили новый рекорд по дневной посещаемости в России — 54,2 миллиона человек. Если говорить про мир, то там также рекорд по ежемесячной аудитории — 107 миллиона человек.— Как выглядит средний пользователь соцсети?— "Вконтакте" ежемесячно пользуется 86% рунета, а продуктами VK в целом — 97%. Поэтому можно говорить, что наш средний пользователь — это средний интернет-пользователь. Если говорить про ядро аудитории, то самая активная возрастная группа — молодые люди 14-24 лет. Они проводят больше всего времени в соцсети.— В скольких странах вы сейчас присутствуете, кроме России?— Когда мы говорим про весь мир, это, действительно, весь мир. Мы фиксируем равномерный рост во всех точках присутствия. Сегодня интерфейс ВКонтакте переведен на 80 языков. Соцсеть поддерживает не только самые популярные языки мира, но и более редкие — благодаря этому почти любой человек в мире может пользоваться "Вконтакте".— В данный момент в повседневную жизнь пользователей социальных сетей проникают отдельные элементы метавселенных - виджеты, NFT-токены. Когда, по вашему мнению, могут появиться полноценные метавселенные как в фантастических фильмах? Какие технологии для этого в первую очередь должны развиться?— Сейчас технологий или устройств, которые были бы удобны человеку нативно, — нет. Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной.В саму цифровую вселенную мы верим, строим её вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения.— А какие планы у компании в области web3 (интернет, основанный на блокчейне, NFT и криптовалютах)?— Мы приоткрыли завесу этого таинственного мира для наших пользователей, запустив несколько проектов в этой области. Сделали простыми сценариями подключение криптокошельков, показав аудитории механики взаимодействия с web3-технологиями. Дали пользователям возможность создавать своих цифровых двойников — vmoji. Мы видим, как это стало популярным у пользователей. С момента запуска VK NFT десятки тысяч пользователей поставили себе NFT-аватарки. Количество пользователей, которые создали vmoji, достигло девяти миллионов. Если посмотреть на темпы роста установок и создания цифровых аватаров и NFT-аватаров, совершенно очевидно, что через несколько лет не останется ни одного человека, который, находясь в онлайне, не знает, что можно обладать какими-то ценностями, которые подкрепляются NFT-технологиями. Дальше мы планируем идти в сторону управления контентом с использованием web3-технологий, когда ты можешь с помощью NFT подтвердить право собственности не только на изображения, но и на музыку, видео, тексты. И, конечно, идем в сторону собственного NFT-маркетплейса.— Что будет представлять из себя этот маркетплейс? Когда планируете запустить?— Запустить маркетплейс мы планируем до конца года. Любой пользователь "ВКонтакте" сможет заминтить (создание NFT предметов с их регистрацией в блокчейне) и выложить свою коллекцию, провести дроп (старт продаж коллекции NFT предметов), купить токены на первичном и вторичном рынке. Все операции можно будет проводить за рубли. Мы планируем добавить различные рекомендательные механизмы, чтобы пользователи могли легко найти интересные лично им коллекции.— То есть вы идете в сторону того, чтобы все больше людей становились владельцами NFT-предметов? Это ваш путь к построению глобальной метавселенной?— Мы расширяем возможности, связанные с технологией NFT, начав с самых базовых механик для постепенного вовлечения пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,7 миллиона активных пользователей. Видим большой интерес со стороны брендов, которые приходят к нам и просят рассказать, как это работает и как сделать с ними NFT-дропы.— Какой сейчас заработок получают блогеры в сервисах вашей соцсети? Какие инструменты у них есть?— За 2022 год сообщества, использующие официальные инструменты монетизации, заработали рекордные четыре миллиарда рублей. Другой инструмент для заработка авторов на платформе — VK Donut. Это платная подписка для поддержки авторов и доступа к эксклюзивным материалам, которую может оформить любой пользователь соцсети. По итогам первого квартала 2023 рост заработка авторов, использующих этот инструмент, составил 178% год к году и превысил 168 миллиона рублей за три месяца. Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 67% год к году, а число подписчиков, перечисляющих средства через эту платформу, в первом квартале увеличилось на 113% год к году.— А какой был рекордный донат в сервисе?— С момента запуска VK Donut в 2020 году самый щедрый и активный пользователь потратил почти 300 тысяч рублей на поддержку любимых сообществ.— Как обстоят дела с поставками оборудования для сервисов компании? Нет ли сейчас с ними проблем?— Проблем с поставками оборудования нет. Мы закупаем оборудование так, чтобы быть готовыми к кратному росту нагрузок. Помимо традиционных пиков в новогодние праздники, когда наблюдается десятикратная нагрузка на некоторые сервисы, есть нагрузки, зависящие от других факторов. Например, мы запускаем трансляцию, которую смотрят в онлайне миллионы человек, или популярный контент, который собирает десятки миллионов просмотров в течение 12 часов. Со всеми этими нагрузками мы справляемся в том числе благодаря своевременной закупке дополнительных мощностей. Помогает этому развитие технологий и инфраструктуры. Мы научились перераспределять трафик так, чтобы отдельные сегменты работали бесперебойно, несмотря на повышенную нагрузку.— Во "Вконтакте" есть платформа мини-приложений, где любые разработчики могут добавлять свои сервисы. Какие приложения растут быстрее всего?— Мини-приложений на платформе становится больше, и пользуются ими чаще: средняя месячная активная аудитория платформы VK Mini Apps в январе — марте 2023 увеличилась на 4% год к году — до 43,3 миллиона человек, а рекламная монетизация мини-приложений выросла почти в 2,5 раза. Если говорить о самых популярных мини-приложениях, то в первую очередь это платформа "Здоровье", включая "Шаги", "Бег" и "Тренировки" с ежемесячной аудиторией более 8 миллионов, а также "Игры" с активной аудиторией в 10 миллионов. Другой популярный сервис на платформе — "Знакомства", месячная активная аудитория которого составляет более 2,4 миллиона.— А в каких сервисах "Вконтакте" люди проводят больше всего времени? И где сейчас наибольший прирост?— Больше всего времени пользователи традиционно проводят в ленте новостей, видео и мессенджере. Например, каждый месяц мессенджером пользуется больше 67 миллионов человек, ежедневно они обмениваются 15 миллиардами сообщений. По темпам роста абсолютный лидер — "Клипы". В первом квартала 2023 года ежедневные просмотры в сервисе выросли год к году в 2 раза — до 956 миллионов. Благодаря новой системе рекомендаций среднее время, которое пользователи проводят в сервисе, за год выросло в 2,5 раза. Каждый квартал растут просмотры в ленте — за январь-март этого года прирост составил 37%, в том числе за счет развития рекомендаций и повышенного вовлечения аудитории.— Поговорим про ваш сервис звонков. Планируете ли вы добавлять какие-то новые фишки туда?— В ближайших крупных запусках мы сделаем акцент на ML-технологиях распознавания речи. Добавим автоматические субтитры — прямо во время звонка нейросети будут превращать речь собеседников в текст на экране. Пользователи смогут участвовать в видеовстречах, не включая звук на устройстве. Также работаем над технологией расшифровки звонка, чтобы по окончании встречи у вас была возможность получить текстовую версию всего, что обсуждалось. В будущем мы сможем делать краткое саммари звонка в виде нескольких основных тезисов.— Чувствуете ли вы на себе кадровый голод сейчас? Сколько IT-специалистов вы наняли за последние полтора года? Приходят ли специалисты из–за рубежа?— Последнее время мы наблюдаем сильный приток кандидатов. Такой сильный, что нам приходится поднимать планку критериев к соискателям, чтобы нанимать только самых лучших. За последний год команда "Вконтакте" выросла более чем на треть.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, интервью, вконтакте