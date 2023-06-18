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Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали - РИА Новости, 18.06.2023
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02:35 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/vertolet-1878950353.html
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали - РИА Новости, 18.06.2023
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали
Всех пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, аварийно севшего в Якутии, вывезли с места ЧП, никому не потребовалась медицинская помощь, сообщает... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:35
2023-06-18T02:35
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Всех пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, аварийно севшего в Якутии, вывезли с места ЧП, никому не потребовалась медицинская помощь, сообщает региональный оперштаб. Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, предварительно, пострадавших нет. Восемнадцать пассажиров были доставлены в аэропорт Якутска. СК начал проверку. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, вертолет аварийно сел из-за неисправности редуктора. Под данным авиакомпании "Алроса", которой принадлежит судно, борт визуально не поврежден. "Завершены поисково-спасательные мероприятия вертолета АК "Алроса". К месту нахождения воздушного судна двумя рейсами были доставлены спасатели, сотрудники правоохранительных органов и техники для оценки технического состояния судна. Двумя обратными рейсами авиакомпания вывезла 21 пассажира и четырех членов экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении. Ни одному из пассажиров и членов экипажа не понадобилась медицинская помощь.
https://ria.ru/20230617/avariya-1878887230.html
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали

Оперштаб: всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 вывезли с места ЧП

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкМногоцелевые вертолеты Ми-8
Многоцелевые вертолеты Ми-8 - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Многоцелевые вертолеты Ми-8. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Всех пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, аварийно севшего в Якутии, вывезли с места ЧП, никому не потребовалась медицинская помощь, сообщает региональный оперштаб.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, предварительно, пострадавших нет. Восемнадцать пассажиров были доставлены в аэропорт Якутска. СК начал проверку. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, вертолет аварийно сел из-за неисправности редуктора. Под данным авиакомпании "Алроса", которой принадлежит судно, борт визуально не поврежден.
"Завершены поисково-спасательные мероприятия вертолета АК "Алроса". К месту нахождения воздушного судна двумя рейсами были доставлены спасатели, сотрудники правоохранительных органов и техники для оценки технического состояния судна. Двумя обратными рейсами авиакомпания вывезла 21 пассажира и четырех членов экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении.
Ни одному из пассажиров и членов экипажа не понадобилась медицинская помощь.
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ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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