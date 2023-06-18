https://ria.ru/20230618/vertolet-1878950353.html
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали - РИА Новости, 18.06.2023
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали
Всех пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, аварийно севшего в Якутии, вывезли с места ЧП, никому не потребовалась медицинская помощь, сообщает... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:35
2023-06-18T02:35
2023-06-18T02:35
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856115397_0:118:3432:2048_1920x0_80_0_0_0531234d9466852079d95406b985878e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Всех пассажиров и членов экипажа вертолёта Ми-8, аварийно севшего в Якутии, вывезли с места ЧП, никому не потребовалась медицинская помощь, сообщает региональный оперштаб. Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска, на борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, предварительно, пострадавших нет. Восемнадцать пассажиров были доставлены в аэропорт Якутска. СК начал проверку. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, вертолет аварийно сел из-за неисправности редуктора. Под данным авиакомпании "Алроса", которой принадлежит судно, борт визуально не поврежден. "Завершены поисково-спасательные мероприятия вертолета АК "Алроса". К месту нахождения воздушного судна двумя рейсами были доставлены спасатели, сотрудники правоохранительных органов и техники для оценки технического состояния судна. Двумя обратными рейсами авиакомпания вывезла 21 пассажира и четырех членов экипажа воздушного судна", - говорится в сообщении. Ни одному из пассажиров и членов экипажа не понадобилась медицинская помощь.
https://ria.ru/20230617/avariya-1878887230.html
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856115397_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c01e756d5a4400aa045993b327d16e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 эвакуировали
Оперштаб: всех пассажиров аварийно севшего в Якутии Ми-8 вывезли с места ЧП