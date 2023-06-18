https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html

В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине

В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине - РИА Новости, 18.06.2023

В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине

Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T01:36

2023-06-18T01:36

2023-06-18T01:36

в мире

венгрия

украина

петер сийярто

тарас креминь

каталин новак

будапешт

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БУДАПЕШТ, 18 июн - РИА Новости. Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Украинское государство, которое мы поддерживаем финансово, морально и в гуманитарных акциях, считает, что за эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств", - сказал Гуйяш на церемонии вручения дипломов студентам из Трансильвании и Закарпатья. Его слова приводит агентство MTI. "Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу", - отметил он. Гуйяш также назвал позитивным результатом прошедшего десятилетия то, что в Венгрии "уже никто не оспаривает правильность того, чтобы думать о единой венгерской нации". "Мы должны чувствовать дело каждой части нации за границей как свое собственное", - добавил он. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. По словам Сийярто, в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза, на обучение на украинском языке. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230616/nato-1878810762.html

https://ria.ru/20230614/yazyk-1877924011.html

https://ria.ru/20230522/evropa-1873420910.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, тарас креминь, каталин новак, будапешт