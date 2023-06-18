Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/vengriya-1878948208.html
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине - РИА Новости, 18.06.2023
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине
Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T01:36
2023-06-18T01:36
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
тарас креминь
каталин новак
будапешт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821646834_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_ddf4191f6a5e13af01ef6f12c18e9969.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июн - РИА Новости. Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Украинское государство, которое мы поддерживаем финансово, морально и в гуманитарных акциях, считает, что за эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств", - сказал Гуйяш на церемонии вручения дипломов студентам из Трансильвании и Закарпатья. Его слова приводит агентство MTI. "Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу", - отметил он. Гуйяш также назвал позитивным результатом прошедшего десятилетия то, что в Венгрии "уже никто не оспаривает правильность того, чтобы думать о единой венгерской нации". "Мы должны чувствовать дело каждой части нации за границей как свое собственное", - добавил он. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. По словам Сийярто, в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза, на обучение на украинском языке. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20230616/nato-1878810762.html
https://ria.ru/20230614/yazyk-1877924011.html
https://ria.ru/20230522/evropa-1873420910.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821646834_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_12abf429ce3439572154d115c816d867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, петер сийярто, тарас креминь, каталин новак, будапешт
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Тарас Креминь, Каталин Новак, Будапешт
В Венгрии указали на нарушение прав меньшинств на Украине

Глава администрации Орбана: Украина, нарушая права меньшинств, не приближается к Европе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Будапешт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 июн - РИА Новости. Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«
"Украинское государство, которое мы поддерживаем финансово, морально и в гуманитарных акциях, считает, что за эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств", - сказал Гуйяш на церемонии вручения дипломов студентам из Трансильвании и Закарпатья. Его слова приводит агентство MTI.
"Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу", - отметил он.
Гуйяш также назвал позитивным результатом прошедшего десятилетия то, что в Венгрии "уже никто не оспаривает правильность того, чтобы думать о единой венгерской нации". "Мы должны чувствовать дело каждой части нации за границей как свое собственное", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В Венгрии членство Украины в НАТО назвали несвоевременным и невозможным
16 июня, 23:32
По словам Сийярто, в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза, на обучение на украинском языке.
Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
МИД Венгрии оценил рекомендации Совета Европы по нацменьшинствам на Украине
14 июня, 01:55
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Европа рискует своей безопасностью, вооружая Украину, заявили в Венгрии
22 мая, 14:20
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоТарас КреминьКаталин НовакБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала