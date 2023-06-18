https://ria.ru/20230618/ukraina-1879034650.html
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем - РИА Новости, 18.06.2023
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем
Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:25
2023-06-18T23:25
2023-06-18T23:25
в мире
украина
сша
германия
джо байден
нато
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический бум, сообщает газета Daily Express.По мнению эксперта, киевский режим может расцвести, если западные страны после окончания кризиса одобрят программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Брайсон назвал Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США."У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности", — считает эксперт.Также Брайсон выразил надежду, что Украина вступит в НАТО по окончании конфликта.В субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать Украине путь вступления в Североатлантический альянс, так как считает, что страна должна полностью соответствовать критериям участников НАТО.
https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, НАТО, Еврокомиссия
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем
Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги США и Евросоюза