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В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем - РИА Новости, 18.06.2023
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23:25 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879034650.html
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем - РИА Новости, 18.06.2023
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем
Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:25
2023-06-18T23:25
в мире
украина
сша
германия
джо байден
нато
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический бум, сообщает газета Daily Express.По мнению эксперта, киевский режим может расцвести, если западные страны после окончания кризиса одобрят программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Брайсон назвал Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США."У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности", — считает эксперт.Также Брайсон выразил надежду, что Украина вступит в НАТО по окончании конфликта.В субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать Украине путь вступления в Североатлантический альянс, так как считает, что страна должна полностью соответствовать критериям участников НАТО.
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, НАТО, Еврокомиссия
В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем

Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги США и Евросоюза

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический бум, сообщает газета Daily Express.
По мнению эксперта, киевский режим может расцвести, если западные страны после окончания кризиса одобрят программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Брайсон назвал Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США.
«
"У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности", — считает эксперт.
Также Брайсон выразил надежду, что Украина вступит в НАТО по окончании конфликта.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать Украине путь вступления в Североатлантический альянс, так как считает, что страна должна полностью соответствовать критериям участников НАТО.
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В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденНАТОЕврокомиссия
 
 
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