https://ria.ru/20230618/ukraina-1879034650.html

В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем

В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем - РИА Новости, 18.06.2023

В Британии предсказали Украине массовый экономический подъем

Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:25

2023-06-18T23:25

2023-06-18T23:25

в мире

украина

сша

германия

джо байден

нато

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон предсказал Украине экономический бум, сообщает газета Daily Express.По мнению эксперта, киевский режим может расцвести, если западные страны после окончания кризиса одобрят программу, схожую с планом Маршалла. Главными донорами Брайсон назвал Еврокомиссию и, в зависимости от результатов президентских выборов, США."У Украины есть потенциал для того, чтобы сделать то, что сделала Германия после Второй мировой войны — массовое восстановление, массовый экономический подъем, потому что большая часть ее инфраструктуры будет обновлена ​​​​в соответствии с современными стандартами, отвечающими требованиям эффективности изменения климата и экологичности", — считает эксперт.Также Брайсон выразил надежду, что Украина вступит в НАТО по окончании конфликта.В субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен облегчать Украине путь вступления в Североатлантический альянс, так как считает, что страна должна полностью соответствовать критериям участников НАТО.

https://ria.ru/20230618/roman-1879010116.html

украина

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, германия, джо байден, нато, еврокомиссия