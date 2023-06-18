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На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России - РИА Новости, 19.06.2023
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21:11 18.06.2023 (обновлено: 00:51 19.06.2023)
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879028971.html
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России - РИА Новости, 19.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-18T21:11
2023-06-19T00:51
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег устенко
даниил гетманцев
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ". Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, за апрель он вырос на 4,4 миллиарда долларов. Бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. "Мы сейчас не платим по нашим займам. &lt;...&gt; Не забывайте, что (у России. — Прим. ред.) &lt;…&gt; арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Прим. ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны. Кабмин Украины ранее согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230617/khab-1878894024.html
https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878822845.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, олег устенко, даниил гетманцев, верховная рада украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Устенко, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России

Киев предложил направить арестованные активы России на погашение госдолга Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".
Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, за апрель он вырос на 4,4 миллиарда долларов. Бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.
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"Мы сейчас не платим по нашим займам. <...> Не забывайте, что (у России. — Прим. ред.) <…> арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Прим. ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.
Кабмин Украины ранее согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийОлег УстенкоДаниил ГетманцевВерховная Рада Украины
 
 
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