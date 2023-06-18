На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Киев предложил направить арестованные активы России на погашение госдолга Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ".
Ранее депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, за апрель он вырос на 4,4 миллиарда долларов. Бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.
"Мы сейчас не платим по нашим займам. <...> Не забывайте, что (у России. — Прим. ред.) <…> арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать. И экономика Украины будет расти (после окончания конфликта. — Прим. ред.), и инвесторы приходить, и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ", — сказал Устенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.
Кабмин Украины ранее согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.