https://ria.ru/20230618/ukraina-1879025398.html

Украина не может вступить в НАТО во время конфликта, заявил президент Чехии

Украина не может вступить в НАТО во время конфликта, заявил президент Чехии - РИА Новости, 18.06.2023

Украина не может вступить в НАТО во время конфликта, заявил президент Чехии

Процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в тот момент, когда еще происходит военный конфликт, но Киев должен получить гарантии, что этот процесс... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:09

2023-06-18T20:09

2023-06-18T21:22

специальная военная операция на украине

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ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в тот момент, когда еще происходит военный конфликт, но Киев должен получить гарантии, что этот процесс начнется одновременно с окончанием конфликта, заявил в воскресенье президент Чехии Петр Павел, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS. "Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт ещё происходит. И украинцы сами понимают, что это невозможно. С другой стороны, украинцы должны получить гарантии, причем уже на июльском саммите альянса в Вильнюсе, что в тот момент, когда конфликт будет окончен, то одновременно будет начат весьма интенсивный процесс вступления Украины в НАТО", - сказал Павел. Оценивая военную ситуацию на Украине, Павел заявил, что у Киева в этом году есть лишь один шанс для успешного контрнаступления. "Я ранее уже говорил, что украинцы имеют один шанс в этом году для успешного контрнаступления. Потому что, если бы контрнаступление, свидетелями которого мы, наверное, уже являемся, в этом году не удалось, то подготовить другое контрнаступление в этом году по объективным доводам уже не получится. Так что то, чего Украине удастся достичь в этом году, поведет, с большой вероятностью, к двум возможным результатам. Одним из них будет начало переговоров, а вторым - будет замораживание (конфликта) до будущего года, до тех пор, когда удастся снова собрать новые силы для наступления", - считает Павел. В то же время, президент Чехии полагает, что Киев пока не ввел в действие все силы, предназначенные для контрнаступления. В свою очередь, размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии Павел рассматривает, прежде всего, как политический сигнал. "Это, прежде всего, политический сигнал. Потому что ядерное оружие считается инструментом политического устрашения, и мы (страны НАТО) должны это воспринимать серьезно. Нет необходимости реагировать подобными же устрашениями. Но необходимо, во-первых, такой шаг осудить как эскалационный, а также анализировать его на предмет того, что это могло бы означать для нас и каким способом мы должны были бы на это реагировать", - сказал Павел. Потенциальные меры противодействия со стороны альянса будут обсуждаться, по мнению Павела, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. "Размещение ядерного оружия (РФ) в Белоруссии – это не то, что можно игнорировать", - подчеркнул чешский президент. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230618/pens-1879015049.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230618/vsu-1879020448.html

https://ria.ru/20230618/nato-1879022131.html

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украина, россия, белоруссия, петр павел, владимир путин, нато