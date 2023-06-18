https://ria.ru/20230618/ukraina-1879011764.html

На Украине поставили на поток продажу гуманитарной помощи, пишут СМИ

На Украине поставили на поток продажу гуманитарной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2023

На Украине поставили на поток продажу гуманитарной помощи, пишут СМИ

Продажу гуманитарной помощи для военных ВСУ на Украине поставили на поток, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:34

2023-06-18T17:34

2023-06-18T17:57

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Продажу гуманитарной помощи для военных ВСУ на Украине поставили на поток, пишет издание "Страна.ua". "Продажу гуманитарки давно поставили на поток. Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в интернете — обнаружите массу интересного. Массово продаются товары из гуманитарки, в частности обмундирование. На некоторых вещах даже есть бирки "не для продажи", — приводит портал слова главы украинского экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина. Издание пишет, что речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, "когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке". Еще одна схема — "продажа гуманитарки через контролирующие структуры". По словам одного из волонтеров, на границе уже вошло в практику "брать десятину". "То есть, везешь, к примеру, десять прицелов, один приходится отдать, а цена на него может и до 200 тысяч гривен доходить. На Украину идет поток фур с гуманитаркой, то есть можно собрать за счет такой "десятины" вполне коммерческую партию. Если пойти в отказ и не давать, создают проблемы со ввозом товара, можно сутками стоять, а нас на фронте ждут", — рассказал изданию волонтер.По его словам, позже такой товар появляется в продаже на интернет-площадках.Ранее Минобороны Украины заявило, что с начала года было обнаружено свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для военных.

https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html

https://ria.ru/20220705/oruzhie-1800336115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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