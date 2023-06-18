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Пленный рассказал, что в ВСУ забирают даже с пороком сердца - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 18.06.2023 (обновлено: 09:59 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html
Пленный рассказал, что в ВСУ забирают даже с пороком сердца
Пленный рассказал, что в ВСУ забирают даже с пороком сердца - РИА Новости, 18.06.2023
Пленный рассказал, что в ВСУ забирают даже с пороком сердца
Граждан Украины мобилизуют в армию даже с врожденным пороком сердца, заявил РИА Новости попавший в плен солдат ВСУ Виталий. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T07:05
2023-06-18T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Граждан Украины мобилизуют в армию даже с врожденным пороком сердца, заявил РИА Новости попавший в плен солдат ВСУ Виталий."Пришла повестка на работу. &lt;...&gt; Поприезжали военкомы. Они создавали роту охраны, &lt;...&gt; типа теробороны. Там (их. — Прим. ред.) формировали, чтобы местные школы охранять, больницы, сельсоветы. &lt;...&gt; Так как у меня срочной службы не было, &lt;...&gt; у меня врожденный порок сердца, поэтому меня не взяли в армию на срочную службу. &lt;...&gt; Говорили, что если ты сейчас пойдешь, то служить будешь дома. Не было ни медкомиссии, ничего. В военном билете у меня все (о пороке сердца. — Прим. ред.) записано", — рассказал пленный.При этом Виталий отметил, что несмотря на то, что в военном билете была информация о пороке сердца, украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить в армию."Это надо доказывать, что у тебя есть этот порок сердца: надо будет в институт ехать, а это много времени — все равно заберут, но отправят в боевую часть куда-то. Я подумал, ну, срочной службы не было у меня, &lt;...&gt; с оружием обращаться я не умею, поэтому согласился служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом", — добавил он.Виталий подчеркнул, что такие охранные батальоны создавались по всей Украине, в итоге они предназначались для того, чтоб пополнять боевые части.&quot;Меня из теробороны перевели в отдельный стрелецкий батальон. Это уже считается ВСУ. &lt;...&gt; (Потом. — Прим. ред.) 2 июня 2023 года &lt;...&gt; я ехал забирать ребят, заблудился. Выехал на окраину Артемовска и там попал в плен. &lt;...&gt; Солдаты российской армии (взяли в плен. — Прим. ред.), обычные, примерно моего возраста. Они не стреляли, не били, ничего. Спокойно взяли меня. Говорят: &quot;Что ты, потеряшка?&quot; Я говорю: &quot;Да…&quot; Турист, &lt;...&gt; так назвали. Не обижали вообще ни грамма&quot;, — отметил пленный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
https://ria.ru/20230617/plennyy-1878825123.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что в ВСУ забирают даже с пороком сердца

Украинский пленный Виталий: украинцев забирают в армию даже с пороком сердца

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Граждан Украины мобилизуют в армию даже с врожденным пороком сердца, заявил РИА Новости попавший в плен солдат ВСУ Виталий.
"Пришла повестка на работу. <...> Поприезжали военкомы. Они создавали роту охраны, <...> типа теробороны. Там (их. — Прим. ред.) формировали, чтобы местные школы охранять, больницы, сельсоветы. <...> Так как у меня срочной службы не было, <...> у меня врожденный порок сердца, поэтому меня не взяли в армию на срочную службу. <...> Говорили, что если ты сейчас пойдешь, то служить будешь дома. Не было ни медкомиссии, ничего. В военном билете у меня все (о пороке сердца. — Прим. ред.) записано", — рассказал пленный.
При этом Виталий отметил, что несмотря на то, что в военном билете была информация о пороке сердца, украинские военкомы все равно убеждали его пойти служить в армию.
"Это надо доказывать, что у тебя есть этот порок сердца: надо будет в институт ехать, а это много времени — все равно заберут, но отправят в боевую часть куда-то. Я подумал, ну, срочной службы не было у меня, <...> с оружием обращаться я не умею, поэтому согласился служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом", — добавил он.
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Виталий подчеркнул, что такие охранные батальоны создавались по всей Украине, в итоге они предназначались для того, чтоб пополнять боевые части.
«

"Меня из теробороны перевели в отдельный стрелецкий батальон. Это уже считается ВСУ. <...> (Потом. — Прим. ред.) 2 июня 2023 года <...> я ехал забирать ребят, заблудился. Выехал на окраину Артемовска и там попал в плен. <...> Солдаты российской армии (взяли в плен. — Прим. ред.), обычные, примерно моего возраста. Они не стреляли, не били, ничего. Спокойно взяли меня. Говорят: "Что ты, потеряшка?" Я говорю: "Да…" Турист, <...> так назвали. Не обижали вообще ни грамма", — отметил пленный.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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