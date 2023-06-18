https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ

Североатлантический альянс обрек Вооруженные силы Украины на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада, заявил YouTube-каналу... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:28

2023-06-18T14:28

2023-06-18T15:15

в мире

россия

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обрек Вооруженные силы Украины на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет", — сетует эксперт.По словам специалиста, Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой: у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.Короткий срок обучения в несколько месяцев также серьезно влияет на качество подготовки украинцев, утверждает Джонсон, поскольку в идеале он должен составлять несколько лет. Все делается лишь для того, чтобы показать единство Запада перед Россией, указал он."Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство", — подытожил эксперт.Ранее бывший аналитик ЦРУ заявлял, что ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что может говорить о скором провале операции.

https://ria.ru/20230618/proval-1878985627.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато