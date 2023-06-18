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Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
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14:28 18.06.2023 (обновлено: 15:15 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ
Североатлантический альянс обрек Вооруженные силы Украины на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада, заявил YouTube-каналу... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:28
2023-06-18T15:15
в мире
россия
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обрек Вооруженные силы Украины на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.&quot;Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет&quot;, — сетует эксперт.По словам специалиста, Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой: у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.Короткий срок обучения в несколько месяцев также серьезно влияет на качество подготовки украинцев, утверждает Джонсон, поскольку в идеале он должен составлять несколько лет. Все делается лишь для того, чтобы показать единство Запада перед Россией, указал он.&quot;Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство&quot;, — подытожил эксперт.Ранее бывший аналитик ЦРУ заявлял, что ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что может говорить о скором провале операции.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обрек ВСУ на уничтожение из-за короткого срока обучения

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обрек Вооруженные силы Украины на уничтожение из-за высокомерного желания продемонстрировать единство Запада, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет", — сетует эксперт.

По словам специалиста, Запад совершает "преступную" ошибку, отправляя солдат ВСУ обучаться в государствах-участницах НАТО, где украинцы сталкиваются с серьезной проблемой: у каждой страны альянса разные стандарты обучения, что осложняет координацию действий батальонов, а инструктаж приходится переводить на украинский, в ходе чего теряется важная информация.
Короткий срок обучения в несколько месяцев также серьезно влияет на качество подготовки украинцев, утверждает Джонсон, поскольку в идеале он должен составлять несколько лет. Все делается лишь для того, чтобы показать единство Запада перед Россией, указал он.
«

"Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершить самоубийство", — подытожил эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявлял, что ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что может говорить о скором провале операции.
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В миреРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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