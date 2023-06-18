https://ria.ru/20230618/transport-1879023442.html
Во Владикавказе ограничили движение транспорта
Во Владикавказе ограничили движение транспорта - РИА Новости, 18.06.2023
Во Владикавказе ограничили движение транспорта
Движение автотранспорта ограничено во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии после сильного дождя, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:44
2023-06-18T19:44
2023-06-18T19:44
происшествия
владикавказ
республика северная осетия - алания
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НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Движение автотранспорта ограничено во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии после сильного дождя, сообщило региональное МВД. В воскресенье в результате сильного дождя оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный в пригороде Владикавказа, селевой поток перекрыл дорогу, есть разрушения. Во Владикавказе подтопило многоквартирный и частный дома. По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18.00 на территории города введен режим чрезвычайной ситуации. "Во Владикавказе в связи с обильным выпадением осадков в целях безопасности временно ограничено движение транспорта со стороны ул. Шмулевича в сторону ул. Зураба Магкаева. Также временно закрыт для движения въезд в поселок Южный", - говорится в сообщении. В Пригородном районе ограничен проезд автотранспорта со стороны въезда в Тарское ущелье с обеих сторон аварийного участка. "На местах несут службу сотрудники госавтоинспекции. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания занимается проведением ремонтных работ", - добавили в МВД.
владикавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания
Происшествия, Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания
Во Владикавказе ограничили движение транспорта
Во Владикавказе после сильного дождя ввели временное ограничение движения транспорта
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Движение автотранспорта ограничено во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии после сильного дождя, сообщило региональное МВД.
В воскресенье в результате сильного дождя оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный в пригороде Владикавказа, селевой поток перекрыл дорогу, есть разрушения. Во Владикавказе подтопило многоквартирный и частный дома. По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18.00 на территории города введен режим чрезвычайной ситуации.
«
"Во Владикавказе в связи с обильным выпадением осадков в целях безопасности временно ограничено движение транспорта со стороны ул. Шмулевича в сторону ул. Зураба Магкаева. Также временно закрыт для движения въезд в поселок Южный", - говорится в сообщении.
В Пригородном районе ограничен проезд автотранспорта со стороны въезда в Тарское ущелье с обеих сторон аварийного участка.
«
"На местах несут службу сотрудники госавтоинспекции. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания занимается проведением ремонтных работ", - добавили в МВД.