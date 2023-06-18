https://ria.ru/20230618/transport-1879023442.html

Во Владикавказе ограничили движение транспорта

Во Владикавказе ограничили движение транспорта - РИА Новости, 18.06.2023

Во Владикавказе ограничили движение транспорта

Движение автотранспорта ограничено во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии после сильного дождя, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:44

2023-06-18T19:44

2023-06-18T19:44

происшествия

владикавказ

республика северная осетия - алания

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НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Движение автотранспорта ограничено во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии после сильного дождя, сообщило региональное МВД. В воскресенье в результате сильного дождя оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный в пригороде Владикавказа, селевой поток перекрыл дорогу, есть разрушения. Во Владикавказе подтопило многоквартирный и частный дома. По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18.00 на территории города введен режим чрезвычайной ситуации. "Во Владикавказе в связи с обильным выпадением осадков в целях безопасности временно ограничено движение транспорта со стороны ул. Шмулевича в сторону ул. Зураба Магкаева. Также временно закрыт для движения въезд в поселок Южный", - говорится в сообщении. В Пригородном районе ограничен проезд автотранспорта со стороны въезда в Тарское ущелье с обеих сторон аварийного участка. "На местах несут службу сотрудники госавтоинспекции. В настоящее время аварийно-восстановительная бригада комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО – Алания занимается проведением ремонтных работ", - добавили в МВД.

владикавказ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владикавказ, республика северная осетия - алания