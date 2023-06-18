https://ria.ru/20230618/tekhnika-1878971522.html

"Многое уже уничтожено". В США признали неприятную правду о ВСУ

"Многое уже уничтожено". В США признали неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

"Многое уже уничтожено". В США признали неприятную правду о ВСУ

Вооруженным силам Украины будет сложно прорвать первую линию российской обороны, поскольку украинцы уже потеряли огромное количество ключевой техники, сообщает... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:05

2023-06-18T10:05

2023-06-18T15:29

киев

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вооруженным силам Украины будет сложно прорвать первую линию российской обороны, поскольку украинцы уже потеряли огромное количество ключевой техники, сообщает The Washington Post."Русские сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников", — говорится в материале.Ожидаемое западными сторонниками украинское наступление принесло Киеву очень мало значительных успехов, хотя оно продолжается уже две недели, поскольку украинцам трудно прорваться через российские линии обороны, которые защищены "морем мин", тяжелой артиллерией и беспилотниками, указал автор статьи."Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений", — утверждают военные аналитики.И эта наземная угроза — не единственная проблема, с которой сталкиваются ВСУ, поскольку они подвергаются интенсивному обстрелу российских вертолетов и беспилотников, не имея надлежащих военно-воздушных сил для защиты, отметили в статье.На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале давно обещанного контрнаступления ВСУ. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Но, как подчеркнул президент, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.

https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html

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киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире