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При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек - РИА Новости, 18.06.2023
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14:40 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/strelba-1878996076.html
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек - РИА Новости, 18.06.2023
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек
Один человек погиб, не менее 29 человек пострадали в результате стрельбы в американском Уиллоубруке, штат Илинойс, сообщает местное издание Country Herald. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:40
2023-06-18T14:40
в мире
иллинойс
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, не менее 29 человек пострадали в результате стрельбы в американском Уиллоубруке, штат Илинойс, сообщает местное издание Country Herald. "Во время незаконного уличного захвата в Уиллоубруке, недалеко от Чикаго, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе один погиб", - говорится в сообщении издания. По данным Country Herald, двое человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.
https://ria.ru/20230618/strelba-1878986514.html
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в мире, иллинойс, чикаго
В мире, Иллинойс, Чикаго
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек

При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек, 29 пострадали

© AP Photo / Mel EvansПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Mel Evans
Полиция в США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, не менее 29 человек пострадали в результате стрельбы в американском Уиллоубруке, штат Илинойс, сообщает местное издание Country Herald.
"Во время незаконного уличного захвата в Уиллоубруке, недалеко от Чикаго, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе один погиб", - говорится в сообщении издания.
По данным Country Herald, двое человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.
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