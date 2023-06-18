https://ria.ru/20230618/strelba-1878996076.html
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек - РИА Новости, 18.06.2023
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек
Один человек погиб, не менее 29 человек пострадали в результате стрельбы в американском Уиллоубруке, штат Илинойс, сообщает местное издание Country Herald. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:40
2023-06-18T14:40
2023-06-18T14:40
в мире
иллинойс
чикаго
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Один человек погиб, не менее 29 человек пострадали в результате стрельбы в американском Уиллоубруке, штат Илинойс, сообщает местное издание Country Herald. "Во время незаконного уличного захвата в Уиллоубруке, недалеко от Чикаго, произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 29 человек получили ранения, в том числе один погиб", - говорится в сообщении издания. По данным Country Herald, двое человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.
https://ria.ru/20230618/strelba-1878986514.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, чикаго
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек, 29 пострадали