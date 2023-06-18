https://ria.ru/20230618/statut-1879024568.html

Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах

Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах - РИА Новости, 18.06.2023

Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах

Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:04

2023-06-18T20:04

2023-06-18T20:52

в мире

финляндия

аландские острова

россия

саули ниинисте

лига наций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта"."Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечено довольно много сторон и соглашение не является двусторонним", — сказал глава государства.Он добавил, что сейчас "хорошо бы разобраться с этим". При этом Ниинистё призвал внимательно следить за деятельностью российского консульства. По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов. В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921-го составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.Аландские острова впервые демилитаризировали после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Это решение в 1921 году подтвердила Лига Наций. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны разоружение подтвердили Парижским мирным договором в 1947 году. Российское консульство (ранее консульство СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением соглашения о демилитаризации этих островов.

https://ria.ru/20230615/zakharova-1878315193.html

https://ria.ru/20230605/evropa-1876334753.html

финляндия

аландские острова

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, аландские острова, россия, саули ниинисте, лига наций