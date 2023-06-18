Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах
Президент Финляндии допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта".
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"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечено довольно много сторон и соглашение не является двусторонним", — сказал глава государства.
Он добавил, что сейчас "хорошо бы разобраться с этим". При этом Ниинистё призвал внимательно следить за деятельностью российского консульства. По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.
Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.
В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921-го составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
Аландские острова впервые демилитаризировали после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Это решение в 1921 году подтвердила Лига Наций. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны разоружение подтвердили Парижским мирным договором в 1947 году.
Российское консульство (ранее консульство СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением соглашения о демилитаризации этих островов.