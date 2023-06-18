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Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах - РИА Новости, 18.06.2023
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20:04 18.06.2023 (обновлено: 20:52 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/statut-1879024568.html
Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах
Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах - РИА Новости, 18.06.2023
Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах
Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:04
2023-06-18T20:52
в мире
финляндия
аландские острова
россия
саули ниинисте
лига наций
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта".&quot;Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечено довольно много сторон и соглашение не является двусторонним&quot;, — сказал глава государства.Он добавил, что сейчас "хорошо бы разобраться с этим". При этом Ниинистё призвал внимательно следить за деятельностью российского консульства. По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов. В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921-го составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.Аландские острова впервые демилитаризировали после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Это решение в 1921 году подтвердила Лига Наций. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны разоружение подтвердили Парижским мирным договором в 1947 году. Российское консульство (ранее консульство СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением соглашения о демилитаризации этих островов.
https://ria.ru/20230615/zakharova-1878315193.html
https://ria.ru/20230605/evropa-1876334753.html
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в мире, финляндия, аландские острова, россия, саули ниинисте, лига наций
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, Саули Ниинисте, Лига Наций
Финляндия допустила пересмотр статуса консульства России на Аландах

Президент Финляндии допустил пересмотр статуса консульства России на Аландских островах

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Хельсинки могут пересмотреть правовой статус российского консульства на Аландских островах, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на ежегодном летнем дискуссионном мероприятии "Обсуждения в Култаранта".
«

"Я попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах. Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечено довольно много сторон и соглашение не является двусторонним", — сказал глава государства.

Он добавил, что сейчас "хорошо бы разобраться с этим". При этом Ниинистё призвал внимательно следить за деятельностью российского консульства. По его словам, если оно "не справляется со своей ролью", то ее необходимо пересмотреть.
Сейчас в России работают два дипломатических представительства Финляндии. Речь идет о посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. В то же время у России три дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки, генконсульство в Турку и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Захарова прокомментировала решение Финляндии выслать российских дипломатов
15 июня, 13:19
В апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии открыли сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах. Авторы обосновывали эту инициативу вступлением страны в НАТО.
В российском посольстве в Финляндии отметили, что попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии представительства выглядят как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, давно доказавшего свою эффективность. Дипломаты отметили, что консульство в столице Аландских островов, городе Мариехамне, действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года, которое наряду с Аландской конвенцией 1921-го составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландов.
Аландские острова впервые демилитаризировали после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Это решение в 1921 году подтвердила Лига Наций. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны разоружение подтвердили Парижским мирным договором в 1947 году.
Российское консульство (ранее консульство СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением соглашения о демилитаризации этих островов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил Лавров
5 июня, 23:41
 
В миреФинляндияАландские островаРоссияСаули НиинистеЛига Наций
 
 
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