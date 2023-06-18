Рейтинг@Mail.ru
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 18.06.2023 (обновлено: 10:58 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/ssha-1878973945.html
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 18.06.2023
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света
По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:56
2023-06-18T10:58
в мире
оклахома
техас
луизиана
houston chronicle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. В Оклахоме без электроснабжения остаются порядка 213,8 тысячи потребителей, в Техасе - более 126,4 тысячи, а в Луизиане - около 113,8 тысячи. Показатели в Миссисипи и Арканзасе составили порядка 43,1 и 18 тысяч соответственно. "Тысячи клиентов в Оклахоме остались без электричества из-за суровой погоды, охватившей весь штат", - говорится в сообщении местного телеканала FOX 25. В свою очередь техасская газета Houston Chronicle пишет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали "сильные штормы". Как уточняется в статье издания, они вывели из строя ряд линий электропередач, питающих крупные населенные пункты и города.
https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html
https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html
оклахома
техас
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оклахома, техас, луизиана, houston chronicle
В мире, Оклахома, Техас, Луизиана, Houston Chronicle
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света

Более 515 тысяч жителей южных штатов США остались без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов.
В Оклахоме без электроснабжения остаются порядка 213,8 тысячи потребителей, в Техасе - более 126,4 тысячи, а в Луизиане - около 113,8 тысячи. Показатели в Миссисипи и Арканзасе составили порядка 43,1 и 18 тысяч соответственно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Байден перепутал название пострадавшего от урагана города
31 марта, 22:49
"Тысячи клиентов в Оклахоме остались без электричества из-за суровой погоды, охватившей весь штат", - говорится в сообщении местного телеканала FOX 25.
В свою очередь техасская газета Houston Chronicle пишет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали "сильные штормы". Как уточняется в статье издания, они вывели из строя ряд линий электропередач, питающих крупные населенные пункты и города.
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Ничто не спасет. Крупнейшему городу США предрекли катастрофу
24 мая, 08:00
 
В миреОклахомаТехасЛуизианаHouston Chronicle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала