https://ria.ru/20230618/ssha-1878973945.html

В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света

В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 18.06.2023

В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света

По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:56

2023-06-18T10:56

2023-06-18T10:58

в мире

оклахома

техас

луизиана

houston chronicle

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. В Оклахоме без электроснабжения остаются порядка 213,8 тысячи потребителей, в Техасе - более 126,4 тысячи, а в Луизиане - около 113,8 тысячи. Показатели в Миссисипи и Арканзасе составили порядка 43,1 и 18 тысяч соответственно. "Тысячи клиентов в Оклахоме остались без электричества из-за суровой погоды, охватившей весь штат", - говорится в сообщении местного телеканала FOX 25. В свою очередь техасская газета Houston Chronicle пишет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали "сильные штормы". Как уточняется в статье издания, они вывели из строя ряд линий электропередач, питающих крупные населенные пункты и города.

https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html

https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html

оклахома

техас

луизиана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оклахома, техас, луизиана, houston chronicle