https://ria.ru/20230618/ssha-1878973945.html
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 18.06.2023
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света
По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:56
2023-06-18T10:56
2023-06-18T10:58
в мире
оклахома
техас
луизиана
houston chronicle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. По данным портала PowerOutage.us, свыше 515 тысяч жителей штатов Оклахома, Техас, Луизиана, Миссисипи и Арканзас на юге США остаются без электричества из-за непогоды, в частности, штормов. В Оклахоме без электроснабжения остаются порядка 213,8 тысячи потребителей, в Техасе - более 126,4 тысячи, а в Луизиане - около 113,8 тысячи. Показатели в Миссисипи и Арканзасе составили порядка 43,1 и 18 тысяч соответственно. "Тысячи клиентов в Оклахоме остались без электричества из-за суровой погоды, охватившей весь штат", - говорится в сообщении местного телеканала FOX 25. В свою очередь техасская газета Houston Chronicle пишет, что причиной массового отключения электричества в Техасе и Луизиане стали "сильные штормы". Как уточняется в статье издания, они вывели из строя ряд линий электропередач, питающих крупные населенные пункты и города.
https://ria.ru/20230331/bayden-1862289598.html
https://ria.ru/20230524/navodnenie-1873667791.html
оклахома
техас
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оклахома, техас, луизиана, houston chronicle
В мире, Оклахома, Техас, Луизиана, Houston Chronicle
В США из-за непогоды более 515 тысяч человек остались без света
Более 515 тысяч жителей южных штатов США остались без электричества из-за непогоды